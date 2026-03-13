Esporte

Resultado do jogo Vasco x Palmeiras ontem; veja os destaques

Partida é valida pela quinta rodada do Brasileirão, que tem um novo líder

Palmeiras: Equipe sofre virada e encerra tabu

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h00.

Futebol
Saiba mais

O Vasco venceu o Palmeiras por 2 a 1 ontem, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time conquistou sua primeira vitória na competição em partida que marcou o retorno de Renato Gaúcho no comando do Cruzmaltino. Veja os destaques do jogo.

Como foi Vasco x Palmeiras

O Vasco começou o jogo com mais agressividade e tentou explorar a velocidade pelos lados, principalmente com Andrés Gómez. O Palmeiras, mesmo com desfalques como Vitor Roque, Murilo e Mauricio e sem Abel no Banco, foi mais eficiente quando encontrou espaço e abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Flaco López fez jogada individual pela direita, passou pela marcação e acertou um chute com efeito, sem chances para o goleiro Léo Jardim.

Na volta do intervalo, O Cruzmaltino cresceu com as mudanças promovidas pelo técnico Renato Gaúcho: Cuiabano entrou no lugar de Lucas Piton, e depois Adson e Rojas também foram acionados. O empate saiu aos 18 minutos do segundo tempo, quando Thiago Mendes tabelou com David e finalizou rasteiro. Carlos Miguel ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

A virada veio aos 29 minutos da etapa final. Depois de jogada construída pela esquerda, Paulo Henrique apareceu na área e serviu Cuiabano, que finalizou para o gol vazio e fez 2 a 1 para o Vasco. O lateral já havia levado perigo pouco antes, em chute de fora da área defendido por Carlos Miguel.

Estreia de Renato Gaúcho e quebra de tabus

A vitória teve peso extra para o Vasco por marcar a reestreia de Renato Gaúcho no comando da equipe após 18 anos e por tirar o clube da zona de rebaixamento. Do lado do Palmeiras, a derrota encerrou um tabu de 11 anos sem perder para o rival e de 14 anos sem ser derrotado em São Januário.

O Vasco fechou a rodada na 15ª colocação e conquistou sua primeira vitória no Brasileirão, chegando aos quatro pontos. O Verdão terminou na vice-liderança com 10 pontos, três a menos que o rival São Paulo, que venceu na rodada.

