Bruno Henrique é indiciado por envolvimento em esquema de apostas; Flamengo se pronuncia

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente participar de um esquema fraudulento de apostas esportivas envolvendo a partida entre Flamengo e Santos no Brasileirão de 2023.

A investigação aponta que ele teria forçado a receber um cartão amarelo na partida para beneficiar apostadores, conforme mensagens trocadas com seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, também indiciado.

Além de Bruno Henrique e seu irmão, foram indiciados Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador, por fazerem apostas envolvendo o jogador naquela partida.

O que aconteceu na investigação

O caso gerou grande controvérsia por envolver a manipulação de resultados esportivos para fins de apostas, o que é ilegal e contraria as regras de fair play.

A Polícia Federal identificou uma troca de mensagens entre Bruno Henrique e seu irmão, discutindo a possibilidade de o jogador receber um cartão amarelo, que seria o terceiro na temporada e resultaria em suspensão automática.

Casas de apostas emitiram alerta sobre apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo recebido pelo atleta.

Posicionamento do Flamengo

O Flamengo se pronunciou oficialmente sobre o caso na noite de terça-feira, 15 de abril de 2025, após a notícia do indiciamento de Bruno Henrique.

Em nota, o clube afirmou que não foi comunicado oficialmente sobre o caso e reafirmou seu compromisso com o fair play esportivo. O Flamengo defende a presunção de inocência do jogador e o devido processo legal, destacando a importância do contraditório e da ampla defesa.

Veja a nota do Flamengo na íntegra:

"O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito".

Próximos passos e medidas da investigação

A assessoria de Bruno Henrique afirmou que o jogador não se pronunciará sobre o assunto. Apesar do indiciamento, Bruno Henrique deve seguir sua rotina normal no clube e participar do jogo contra o Juventude, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo não confirmou se o jogador será relacionado para as próximas partidas, mas ele está concentrado para o jogo do dia 16 de abril.

O caso está sob investigação e foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá se apresentará denúncia formal à Justiça. A operação "Spot-fixing" da Polícia Federal, que apurou a possível manipulação do mercado de cartões, também envolveu buscas na casa do jogador e em empresas ligadas a ele.

Em 27 de março, 20 dias antes do indiciamento, o Flamengo promoveu uma palestra alertando os jogadores sobre os riscos das apostas esportivas, reforçando a importância do fair play.