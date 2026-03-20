Esporte

Recorde brasileiro na natação é derrubado após 16 anos

Cameron McEvoy, responsável pelo feito, foi campeão olímpico dos 50 metros livre nos Jogos de Paris 2024, com o tempo de 21s25

O australiano Cameron McEvoy of Australia comemora o novo recorde mundial dos 50 metros no China Open (Lintao Zhang/Getty Images)

O australiano Cameron McEvoy of Australia comemora o novo recorde mundial dos 50 metros no China Open (Lintao Zhang/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 16h04.

Última atualização em 20 de março de 2026 às 16h10.

O nadador australiano Cameron McEvoy quebrou nesta sexta-feira o recorde mundial dos 50 metros livre ao vencer o Aberto da China com o tempo de 20s88. A marca anterior pertencia ao brasileiro Cesar Cielo, que havia registrado 20s91 em 2009.

O recorde de Cielo foi estabelecido em 18 de dezembro de 2009 e permaneceu vigente por mais de 16 anos. Após a prova, o nadador brasileiro publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando McEvoy. “Parabéns, Cam! Nado super-rápido! Incrível!”, escreveu.

Cameron McEvoy foi campeão olímpico dos 50 metros livre nos Jogos de Paris 2024, com o tempo de 21s25. O australiano também conquistou títulos mundiais da prova em 2023, no Japão, e em 2025, em Singapura.

Acompanhe tudo sobre:Natação

Mais de Esporte

Libertadores 2026 terá prêmio de R$ 130,5 milhões; veja valores

João Fonseca x Carlos Alcaraz: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Miami Open

Veja resultados dos jogos de ontem, 19, e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Bournemouth x Manchester United: onde assistir e horário da partida

Mais na Exame

Casual

Espresso Martini: 7 bons lugares para tomar o coquetel em São Paulo

ESG

Enviada da COP30: Brasil pode liderar transição energética, mas há risco de 'perder para si mesmo'

Carreira

Efeito Oprah: como construir uma marca pessoal de confiança e gerar influência real

Minhas Finanças

Patente do Ozempic caiu. As canetas emagrecedoras vão caber no orçamento?