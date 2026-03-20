Recorde brasileiro na natação é derrubado após 16 anos

O nadador australiano Cameron McEvoy quebrou nesta sexta-feira o recorde mundial dos 50 metros livre ao vencer o Aberto da China com o tempo de 20s88. A marca anterior pertencia ao brasileiro Cesar Cielo, que havia registrado 20s91 em 2009.

O recorde de Cielo foi estabelecido em 18 de dezembro de 2009 e permaneceu vigente por mais de 16 anos. Após a prova, o nadador brasileiro publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando McEvoy. “Parabéns, Cam! Nado super-rápido! Incrível!”, escreveu.

Cameron McEvoy foi campeão olímpico dos 50 metros livre nos Jogos de Paris 2024, com o tempo de 21s25. O australiano também conquistou títulos mundiais da prova em 2023, no Japão, e em 2025, em Singapura.