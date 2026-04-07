Real Madrid x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h29.
Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 16h, no horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, em Madri.
O jogo é válido pela ida das quartas de final da Champions League 2025/26.
O Real Madrid entra em campo tentando se recuperar de um tropeço recente. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.
Apesar disso, o desempenho em casa anima o time espanhol: o clube venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados no Santiago Bernabéu. Para buscar vantagem no confronto de ida das quartas de final, a equipe aposta no talento de Vini Jr e Mbappé.
O Real também chega confiante após eliminar o City nas oitavas de final com autoridade, vencendo o confronto por 5 a 1 no placar agregado.
Para o duelo desta terça-feira, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Courtois e Rodrygo, que seguem lesionados. Ferland Mendy e Dani Ceballos são dúvidas. Já Éder Militão, recuperado de uma lesão que o deixou afastado por longo período, voltou a atuar na derrota para o Mallorca, marcou o gol da equipe e estará à disposição.
O Bayern de Munique vive grande fase na temporada. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o time alemão eliminou a Atalanta nas oitavas de final com um agregado de 10 a 2.
Na Bundesliga, a equipe também chega embalada após vitória por 3 a 2 sobre o Freiburg e lidera a competição com folga. O Bayern venceu nove dos últimos dez jogos e chega confiante para o confronto em Madri.
A principal novidade é o retorno de Harry Kane. O atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo sofrida durante a Data Fifa, voltou a treinar com o elenco e está relacionado para a partida. Apenas o goleiro Sven Ulreich ficou fora das atividades.
A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
