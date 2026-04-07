Real Madrid x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2025/26

MALLORCA, SPAIN - APRIL 04: Kylian Mbappe of Real Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Real Madrid CF at Estadio Daredevil Son Moix on April 04, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images) (Alex Caparros/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h29.

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 16h, no horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, em Madri.

O jogo é válido pela ida das quartas de final da Champions League 2025/26.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid entra em campo tentando se recuperar de um tropeço recente. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.

Apesar disso, o desempenho em casa anima o time espanhol: o clube venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados no Santiago Bernabéu. Para buscar vantagem no confronto de ida das quartas de final, a equipe aposta no talento de Vini Jr e Mbappé.

O Real também chega confiante após eliminar o City nas oitavas de final com autoridade, vencendo o confronto por 5 a 1 no placar agregado.

Para o duelo desta terça-feira, o técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Courtois e Rodrygo, que seguem lesionados. Ferland Mendy e Dani Ceballos são dúvidas. Já Éder Militão, recuperado de uma lesão que o deixou afastado por longo período, voltou a atuar na derrota para o Mallorca, marcou o gol da equipe e estará à disposição.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern de Munique vive grande fase na temporada. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o time alemão eliminou a Atalanta nas oitavas de final com um agregado de 10 a 2.

Na Bundesliga, a equipe também chega embalada após vitória por 3 a 2 sobre o Freiburg e lidera a competição com folga. O Bayern venceu nove dos últimos dez jogos e chega confiante para o confronto em Madri.

A principal novidade é o retorno de Harry Kane. O atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo sofrida durante a Data Fifa, voltou a treinar com o elenco e está relacionado para a partida. Apenas o goleiro Sven Ulreich ficou fora das atividades.

Onde assistir Real Madrid x Bayern de Munique ao vivo pela Champions League?

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Que horas é o jogo Real Madrid x Bayern de Munique hoje?

O confronto acontece às 16h (de Brasília).

Prováveis escalações

  • Real Madrid (técnico: Álvaro Arbeloa)
    • Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Camavinga), Güler; Mbappé, Vini Jr.
  • Bayern de Munique (técnico: Vincent Kompany)
    • Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies); Kimmich, Pavlovic (Goretzka); Olise, Gnabry, Diaz; Harry Kane.
