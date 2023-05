Real Madrid x Getafe: veja horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Getafe se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, no Santiago Bernabéu, em Madrid. A partida é válida pela 34ª rodada do campeonato espanhol.

Com a cabeça no segundo jogo da semifinal da Champions League da próxima quarta-feira, o Real deve poupar alguns titulares. O time ocupa a terceira posição e tem 14 pontos a menos que o Barcelona, líder da competição e virtual campeão.

A derrota na rodada passada acabou com as esperanças madrilenha sobre uma reviravolta na La Liga. Faltando cinco partidas para o final do competição, caso o Real não vença sua partida e o Barcelona conquiste os três pontos, a equipe de Carlo Ancelotti não conseguirá mais ultrapassar o rival. Pensando nisso, o técnico da equipe afirmou que um dos únicos titulares que devem entrar em campo hoje é o brasileiro Vini Jr, grande nome do Real na temporada.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid x Getafe

O jogo deste sábado às 16h entre Real Madrid x Getafe terá transmissão ao vivo na Star+.

Como assistir o jogo do Real Madrid online?

Você pode assistir a partida online no Star+.

Quais são os próximos jogos do Real Madrid?