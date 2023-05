Flamengo x Bahia: veja horário e onde assistir ao vivo

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Com a mesma pontuação, Bahia e Flamengo fazem um confronto direto para subir na tabela. São seis pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas. Na última rodada, o Bahia perdeu fora de casa do Santos e o Flamengo reencontrou o caminho da vitória contra o Goiás.

Quem vencer pode encostar nas primeiras posições e se afastar da zona de rebaixamento. Os dois times tem compromisso na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, mas a oscilação nesse início de Brasileirão pode forçar os técnicos a escalar os titulares para garantir os três pontos.

Nas últimas seis partidas entre as equipes, foram cinco vitórias do Flamengo e apenas uma do Bahia, no Brasileirão de 2019.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo x Bahia

O jogo deste sábado às 16h entre Flamengo x Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Bahia x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online no Amazon Prime Vídeo, com a assinatura do Premiere.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

Fluminense x Flamengo - Copa do Brasil

Flamengo x Corinthians - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Bahia?