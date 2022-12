Quem foi Stephan Bonnar, lutador de MMA que ajudou a salvar a categoria

Stephan Bonnar, que faleceu na última quinta-feira, nos Estados Unidos, aos 45 anos, era um lutador de MMA e estava aposentado desde 2012.

Foi finalista da primeira edição do reality show 'The Ultimate Fighter' e era membro do Hall da Fama do UFC.

Apesar de nunca ter sido campeão ou sequer disputado um cinturão durante sua carreira no UFC, Bonnar é reconhecido como um dos atletas de maior importância na história da companhia.

Isto porque sua participação na primeira temporada do reality show 'TUF' e, especialmente, na batalha que decidiu o grande vencedor do programa, diante de Forrest Griffin, no octógono do Ultimate, pela final dos meio-pesados (93 kg), no dia 9 de abril de 2005, ajudou a marcar um ponto de virada na trajetória da empresa.

Em um momento de dificuldade, inclusive financeira, o UFC encontrou no 'TUF' um novo produto que o fez revitalizar e popularizar a marca da companhia, que futuramente daria um salto significativo como liga esportiva.

Durante a carreira no MMA, o norte-americano enfrentou vários nomes conhecidos do UFC, como o brasileiro Anderson Silva, no Rio de Janeiro, em 2012, além de Jon Jones, Mark Coleman, Krzysztof Soszynski, Igor Pokrajac e Kyle Kingsbury.

Após o final de sua trajetória no MMA, Bonnar migrou para o pro wrestling e competiu no circuito regional norte-americano. Neste ano, o americano voltou a figurar nas manchetes das publicações de luta, quando sua casa foi destruída por um incêndio.

Dana White, presidente do UFC, se manifestou sobre a morte do ex-lutador: "Stephan Bonnar foi um dos lutadores mais importantes que já competiu no octógono. Sua luta com Forrest Griffin mudou o esporte para sempre, e ele nunca será esquecido. Os fãs o amavam, se relacionavam com ele, e ele sempre deu o seu melhor. Sua falta será sentida".

