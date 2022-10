Anderson Silva é derrotado por Jake Paul e sofre knockdown no último momento da luta

O campeão do UFC Anderson Silva e o youtuber Jake Paul se enfrentaram em uma luta de boxe no último sábado, 29, em Arizona, nos Estados Unidos.

O embate garantiu a vitória a Paul, que levou a melhor por decisão unânime dos jurados (77-74, 78-73, 78-73). A pontuação mais alta favorável a Paul no último round se deu pela queda que Anderson Spider sofreu ao levar um cruzado de direita.

Paul mantém seu cartel invicto no boxe com seis vitórias em seis lutas. Anderson Silva, de 47 anos, está aposentado do MMA desde 2018 e luta boxe em eventos especiais desde que não teve o seu contrato renovado com o UFC.

Quem é Jake Paul

Jake, de 25 anos, é um conhecido youtuber dos Estados Unidos e, junto com seu irmão, ganhou fama com vídeos na plataforma Vine. Ele soma mais de 20 milhões de inscritos.

Em 2018, Jake, assim como o seu irmão, começou a realizar lutas de exibição.