Conselho da Portuguesa aprova proposta de R$ 1 bilhão para time paulista se transformar em SAF

Tradicional clube de futebol de São Paulo, a Portuguesa de Desportos vai se transformar numa Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e receber investimentos de R$ 1 bilhão. O Conselho Deliberativo do time aprovou a proposta feita pela empresa Tauá Partners.

O objetivo é levar o time de volta á primeira divisão do futuebol brasileiro em cinco anos. A Portuguesa disputará a Série A1 do Campeonato Paulista em 2025, além da Série D do Brasileirão.

A proposta foi aprovada por aclamação dos mais de 100 conselheiros. A Tauá Futebol, braço de esportes da Tauá Partners, será responsável pela gestão das operações. A modernização do estádio Oswaldo Teixeira Duarte (o Canindé) será conduzida da empresa Revee, que o transformará em uma arena multiuso, com capacidade de até 30 mil espectadores para jogos de futebol e e até 45 mil pessoas para shows e eventos. O investimento previsto no estádio é de R$ 500 milhões. A XP Investimentos, parceira financeira, ficará responsável por estruturar os recursos para viabilizar a SAF.

De acordo com André Berenguer, sócio-fundador da Tauá Partners, “a iniciativa promete levar a Portuguesa a novos patamares de eficiência e competitividade, devolvendo o protagonismo do clube no futebol brasileiro. Queremos também transformar a nova arena em um marco de referência para a cidade de São Paulo”, disse em nota

A estimativa é que 70 profissionais sejam envolvidos na gestão da SAF. Outras 300 pessoas vao trabalhar no departamento de futebol de todas as categorias, entre o Sub-15 e o time principal. O planejamento para o futebol nos próximos cinco anos envolve, aproximadamente, R$ 263 milhões.

Para 2025, serão aportados R$ 30 milhões no elenco para as competições previstas. Nos próximos 60 dias, serão investidos R$ 12 milhões com foco na montagem de um time de futebol competitivo para disputar o principal campeonato estadual do país, que começa em janeiro.

“A Portuguesa é o quarto clube da maior e mais rica cidade do país. Mesmo torcedores de outros times têm carinho e respeito por ela. Nossa meta é devolver o protagonismo que a Lusa teve no passado, quando formou grandes times que disputavam títulos com os gigantes de São Paulo e do Brasil. E o caminho da transformação começa agora”, afirmou em nota Alex Bourgeois, sócio da Tauá Futebol.