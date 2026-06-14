Holanda x Japão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Holanda e Japão, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os holandeses no jogo deste domingo, 14, pelo Grupo F.

Em termos gerais, os Países Baixos aparecem com 39,0% de chance de vitória contra 36,3% do Japão, enquanto o empate tem 24,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,3% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória holandesa por 2 a 0 com 8,2%, vitória japonesa por 0 a 1 com 8,0%, empate por 0 a 0 com 5,9% e vitória holandesa por 2 a 1 com 7,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.