Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda x Japão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico da FGV indica quem deve ganhar o jogo do Grupo F neste domingo, 14

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 05h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Holanda e Japão, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os holandeses no jogo deste domingo, 14, pelo Grupo F.

Em termos gerais, os Países Baixos aparecem com 39,0% de chance de vitória contra 36,3% do Japão, enquanto o empate tem 24,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,3% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória holandesa por 2 a 0 com 8,2%, vitória japonesa por 0 a 1 com 8,0%, empate por 0 a 0 com 5,9% e vitória holandesa por 2 a 1 com 7,9%.
O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Quem é Weverton? Veja trajetória do goleiro que está na Copa do Mundo de 2026

Quem é Lucas Paquetá? Conheça o meia da Seleção para a Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo: Brasil não empolga e fica apenas no empate contra Marrocos

Estreia com gol na Copa do Mundo pode ser determinante para Vini Jr no Real Madrid; entenda

Mais na Exame

Esporte

Quem é Weverton? Veja trajetória do goleiro que está na Copa do Mundo de 2026

Mundo

Amazon influenciou decisão de Trump sobre Anthropic, diz WSJ

Brasil

Escadaria com bandeira do Brasil atrai fila de turistas no Rio; veja onde fica

Um conteúdo Bússola

Expansão elétrica brasileira: entre percepções e evidências