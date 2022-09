Quem é Felipe Drugovich, brasileiro campeão do Campeonato de Fórmula 2

A corrida no Autódromo Nacional de Monza, na Itália, neste sábado, foi bastante emocionante, principalmente para Felipe Drugovich, que se sagrou campeão mundial de Fómula 2. Duas décadas depois, um piloto do Brasil conquistou as categorias de base do automobilismo — o último título foi conquistado por Bruno Junqueira, na extinta Fórmula 3000.

Na penúltima etapa da temporada, o brasileiro, que disputa a F2 pelo terceiro ano, chegou com nove pódios, cinco vitórias e quatro pole positions. E para conquistar o título, Felipe precisava ficar apenas uma posição atrás do seu concorrente Théo Pourchaire. No entanto, a corrida não começou do jeito que o maringaense queria, e logo na primeira volta o piloto tocou no carro de Amaury Cordee e abandonou a corrida.

Mas não estava tudo perdido, e para conquistar o campeonato, Drugo precisava que Pourchaire terminasse ao menos em sexto e sem o melhor tempo. E após 21 voltas, o piloto francês acabou a corrida em 17°, cedendo o título a Felipe Drugovich. Mas afinal, você conhece o brasileiro campeão da F2?

Quem é Felipe Drugovich?

Felipe Drugovich nasceu em Maringá, Paraná, no dia 23/05/2000, iniciou a carreira no kart brasileiro em 2008, com apenas oito anos de idade, e competiu no Brasil até os 13. Entre 2013 e 2015, partiu para o kartismo internacional. Em 2016, o brasileiro fez a transição para o mundo dos fórmulas, disputando a Fórmula 4 Alemã e o MRF Challenge, em que faturou uma vitória neste último.

Dois anos depois, Felipe sagrou-se campeão da MRF Challenge 2017/2018 com 10 vitórias e um desempenho espetacular. No campeonato Euroformula F3 Open, o piloto conquistou o título, contabilizando 14 vitórias em 16 corridas, e 2 segundos lugares, atingindo o recorde absoluto de vitórias da história desta competição.

No ano seguinte, o piloto acelerou na FIA F3 pela equipe britânica Carlin Racing e, em 2020, fez sua estreia na Fórmula 2, com a holandesa MP Motorsport. Nesta temporada, Felipe conquistou sua primeira vitória, em Spielberg, na Áustria, e faturou a sua primeira pole position, em Silverstone, na Inglaterra.

E a temporada de 2022 vem com resultados extraordinários. O piloto é o único do Brasil a liderar o campeonato, com 5 vitórias na temporada. E agora, com o título, conquistou o acesso à elite do automobilismo mundial, que não tem um brasileiro titular desde que Felipe Massa se aposentou no fim de 2017.

