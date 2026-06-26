Raphinha está descartado para jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo, diz CBF

O atacante da seleção brasileira Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular, está descartado para a partida das 16 avos de final da Copa do Mundo contra o Japão, que será disputada na próxima segunda-feira em Houston (Estados Unidos), segundo informações da CBF à Agência EFE nesta sexta-feira.

O jogador do Barcelona permanece em tratamento após sofrer uma lesão na região posterior da coxa direita no dia 19, durante a partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos.

Raphinha não iniciou atividades de preparação na academia voltadas à área lesionada, o que impede a recuperação a tempo do confronto.

Ele ainda não iniciou trabalho na academia na região afetada, em razão da lesão muscular na coxa direita, o que inviabiliza sua utilização na partida contra o Japão.

A previsão de retorno do atleta indica possibilidade de disponibilidade apenas em uma eventual fase de oitavas de final, conforme fontes ligadas ao jogador.

O atacante também acumulou outros episódios de lesão na mesma temporada, incluindo problemas físicos na mesma região da atual contusão.

O atacante Rayan, do Bournemouth e o jogador mais jovem da convocação da seleção, entrou na vaga de Raphinha na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na terceira rodada do grupo C.

Revelado pelo Vasco da Gama, o jogador de 19 anos atuou em Miami e deve ser mantido na equipe titular contra o Japão.

O último confronto entre Brasil e Japão terminou com derrota brasileira por 3 a 2, após a equipe abrir 2 a 0 de vantagem e sofrer a virada em amistoso disputado em outubro do ano passado em Tóquio.