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Fase de grupos copa 2026

Raphinha está descartado para jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo, diz CBF

Lesão muscular tira Raphinha do duelo contra o Japão; Rayan deve ser mantido entre os titulares da seleção brasileira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h30.

Última atualização em 26 de junho de 2026 às 17h35.

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O atacante da seleção brasileira Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular, está descartado para a partida das 16 avos de final da Copa do Mundo contra o Japão, que será disputada na próxima segunda-feira em Houston (Estados Unidos), segundo informações da CBF à Agência EFE nesta sexta-feira.

O jogador do Barcelona permanece em tratamento após sofrer uma lesão na região posterior da coxa direita no dia 19, durante a partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos.

Raphinha não iniciou atividades de preparação na academia voltadas à área lesionada, o que impede a recuperação a tempo do confronto.

Ele ainda não iniciou trabalho na academia na região afetada, em razão da lesão muscular na coxa direita, o que inviabiliza sua utilização na partida contra o Japão.

A previsão de retorno do atleta indica possibilidade de disponibilidade apenas em uma eventual fase de oitavas de final, conforme fontes ligadas ao jogador.

O atacante também acumulou outros episódios de lesão na mesma temporada, incluindo problemas físicos na mesma região da atual contusão.

O atacante Rayan, do Bournemouth e o jogador mais jovem da convocação da seleção, entrou na vaga de Raphinha na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na terceira rodada do grupo C.

Revelado pelo Vasco da Gama, o jogador de 19 anos atuou em Miami e deve ser mantido na equipe titular contra o Japão.

O último confronto entre Brasil e Japão terminou com derrota brasileira por 3 a 2, após a equipe abrir 2 a 0 de vantagem e sofrer a virada em amistoso disputado em outubro do ano passado em Tóquio.
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