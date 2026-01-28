Brasil x Chile: que horas e onde assistir ao jogo da Copa América de Futsal?

Brasil: seleção foi hexacampeã de futsal em 2024 (FIFA/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13h59.
Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 14h04.
A Seleção Brasileira de futsal volta à quadra nesta quarta-feira, 28, para mais um compromisso pela fase de grupos da Copa América de Futsal 2026. O Brasil enfrenta o Chile, em Luque, no Paraguai, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo B da competição continental.
Atual campeã e maior vencedora da história do torneio, a equipe comandada por Marquinhos Xavier busca manter o embalo após a recuperação na segunda rodada e seguir firme na luta pelo 12º título da Copa América.
Depois de um empate frustrante na estreia contra a Colômbia, a Seleção reagiu no último domingo, 26, ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, assumindo a liderança provisória do Grupo B, com quatro pontos. Cleber, Rocha, Dyego (duas vezes), Felipe Valério e Pito marcaram os gols da vitória brasileira.
O triunfo deu confiança ao elenco, que agora encara o Chile, adversário que também venceu na estreia e aparece entre os primeiros colocados da chave. Além de Brasil e Chile, o Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela.
A partida está marcada para as 14h30 (horário de Brasília).
O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv.
O retrospecto do confronto é totalmente favorável ao Brasil. Em oito jogos disputados contra o Chile, a Seleção soma oito vitórias, com 88 gols marcados e apenas cinco sofridos, números que reforçam o favoritismo da Canarinho para o duelo desta quarta-feira.
Desde 2017 no comando da equipe, o técnico Marquinhos Xavier acumula apenas oito derrotas em 118 partidas, mantendo um aproveitamento expressivo e consolidando o Brasil como potência absoluta do futsal sul-americano.
A Copa América de Futsal 2026 é disputada em dois grupos. Enquanto o Grupo B reúne Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela, a chave A conta com Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.
As semifinais estão programadas para o dia 31 de janeiro, e tanto a final quanto a disputa pelo terceiro lugar acontecem em 1º de fevereiro. Os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA, aumentando ainda mais a importância do torneio.