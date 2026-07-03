Que horas é o jogo da Argentina hoje? Saiba horário e onde assistir

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Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h42.
A Argentina enfrenta Cabo Verde nesta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.
A partida será disputada no Estádio de Miami, com início às 19h (horário de Brasília).
A seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada após vencer todos os jogos da fase de grupos e terá pela frente um adversário que disputa sua primeira Copa do Mundo e faz campanha histórica.
O jogo será transmitido pela Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv.
A Argentina avançou com 100% de aproveitamento na fase de grupos. A equipe venceu Jordânia (3 a 1), Áustria (2 a 0) e Argélia (3 a 0), além de triunfos sobre Islândia e Honduras em amistosos preparatórios.
Já Cabo Verde vive o melhor momento de sua história no futebol. Em sua estreia em Copas do Mundo, a seleção empatou com a Espanha, eliminou o Uruguai na fase de grupos e garantiu vaga inédita no mata-mata.
Em entrevista ao site da Fifa, o técnico Bubista destacou o significado do confronto.
"Temos uma ligação grande com a Argentina. Poder enfrentá-los é um prêmio para esses jogadores, para essa equipe, para esse povo."
O goleiro Vozinha também demonstrou confiança na equipe.
"Classificar para a segunda fase é fazer história em cima de história. Vamos competir com a Argentina. No futebol, tudo pode acontecer."