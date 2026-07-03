Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas é o jogo da Argentina hoje? Saiba horário e onde assistir

Partida é válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 e acontece nesta sexta-feira, 3, em Miami

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h42.

A Argentina enfrenta Cabo Verde nesta sexta-feira, 3 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.

A partida será disputada no Estádio de Miami, com início às 19h (horário de Brasília).

A seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada após vencer todos os jogos da fase de grupos e terá pela frente um adversário que disputa sua primeira Copa do Mundo e faz campanha histórica.

O jogo será transmitido pela Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv.

Que horas é o jogo da Argentina hoje?

  • Jogo: Argentina x Cabo Verde - 16 avos de final
  • Data: Sexta-feira, 3 de julho
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Onde assistir: Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv.
  • Local: Estádio de Miami, em Miami
  • Árbitro: Drew Fischer

Como chegam as seleções

A Argentina avançou com 100% de aproveitamento na fase de grupos. A equipe venceu Jordânia (3 a 1), Áustria (2 a 0) e Argélia (3 a 0), além de triunfos sobre Islândia e Honduras em amistosos preparatórios.

Cabo Verde vive o melhor momento de sua história no futebol. Em sua estreia em Copas do Mundo, a seleção empatou com a Espanha, eliminou o Uruguai na fase de grupos e garantiu vaga inédita no mata-mata.

Em entrevista ao site da Fifa, o técnico Bubista destacou o significado do confronto.

"Temos uma ligação grande com a Argentina. Poder enfrentá-los é um prêmio para esses jogadores, para essa equipe, para esse povo."

O goleiro Vozinha também demonstrou confiança na equipe.

"Classificar para a segunda fase é fazer história em cima de história. Vamos competir com a Argentina. No futebol, tudo pode acontecer."

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