Imprensa internacional repercute prorrogação da votação no Brasil

Jornais, redes de TV, revistas e portais de várias partes do mundo repercutem a decisão do ministro Cristiano Zanin de estender até às 19h o término da votação do 2º turno nas eleições presidenciais brasileiras.

O jornal britânico The Guardian noticiou a prorrogação do horário, dizendo que a campanha do candidato Lula alegou que o transporte de eleitores foi restringido em várias cidades brasileiras.

Mesmo assim, a publicação também explicou que colégios eleitorais já haviam fechado após a decisão de Zanin.

A rede britânica BBC afirmou que a divulgação de resultados pode ser atrasada em várias horas após a prorrogação do fim da votação no 2º turno.

A emissora ainda disse que a campanha de Flávio Bolsonaro mostrou preocupação com eventos climáticos que podem ter afetado a ida de eleitores às urnas, em São Paulo e Santa Catarina.

Na América do Sul, o argentino Clarín destacou que a contagem de votos estava em 0,25% quando a decisão de Zanin foi emitida. O jornal ainda afirmou que muitos fiscais de votação não sabiam como proceder quando houve a extensão do horário de votação.