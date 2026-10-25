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Imprensa internacional repercute prorrogação da votação no Brasil

Veículos ao redor do mundo falam sobre motivos para término da votação ter sido alterado para 19h

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18h46.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 18h49.

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Jornais, redes de TV, revistas e portais de várias partes do mundo repercutem a decisão do ministro Cristiano Zanin de estender até às 19h o término da votação do 2º turno nas eleições presidenciais brasileiras.

O jornal britânico The Guardian noticiou a prorrogação do horário, dizendo que a campanha do candidato Lula alegou que o transporte de eleitores foi restringido em várias cidades brasileiras.

Mesmo assim, a publicação também explicou que colégios eleitorais já haviam fechado após a decisão de Zanin.

A rede britânica BBC afirmou que a divulgação de resultados pode ser atrasada em várias horas após a prorrogação do fim da votação no 2º turno.

A emissora ainda disse que a campanha de Flávio Bolsonaro mostrou preocupação com eventos climáticos que podem ter afetado a ida de eleitores às urnas, em São Paulo e Santa Catarina.

Na América do Sul, o argentino Clarín destacou que a contagem de votos estava em 0,25% quando a decisão de Zanin foi emitida. O jornal ainda afirmou que muitos fiscais de votação não sabiam como proceder quando houve a extensão do horário de votação.

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