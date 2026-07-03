Presidente de Cabo Verde desafia Argentina e garante: 'não temos nenhum medo'

A poucas horas do confronto contra a Argentina pela fase de 16 avos da Copa do Mundo, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, demonstrou confiança na seleção nacional e afirmou que a equipe entrará em campo sem receio de enfrentar a atual campeã mundial.

Em declaração reproduzida pela agência pública Inforpress, o chefe de Estado destacou a campanha histórica dos Tubarões Azuis e garantiu que o grupo manterá a postura que o levou à melhor participação de sua história no torneio.

"Nosso destino nesta Copa do Mundo é enfrentar campeões."

Segundo Neves, a seleção cabo-verdiana não mudará sua maneira de jogar diante da Argentina e seguirá apostando na entrega dentro de campo.

"Não temos nenhum medo e vamos com a mesma fé e esperança, sobretudo com a mesma energia, o mesmo compromisso, o mesmo caráter e a mesma determinação com que construímos Cabo Verde durante estes 50 anos."

O presidente também minimizou o favoritismo argentino e afirmou que números e probabilidades terão pouca importância quando a bola rolar em Miami.

"Para nós, as probabilidades estatísticas não contam. O que conta é o suor que deixamos dentro de campo para demonstrar nossa energia, resiliência e capacidade."

Neves ainda revelou o desejo de ver o goleiro Vozinha novamente como destaque da partida, repetindo as boas atuações que marcaram a campanha cabo-verdiana no Mundial.

'Cabo Verde já ganhou sua Copa'

Mesmo sem saber qual será o desfecho do confronto diante da Argentina, o presidente afirmou que a seleção já fez história e acredita que o desempenho da equipe ultrapassa o aspecto esportivo.

"Cabo Verde já ganhou sua Copa."

Para o mandatário, a trajetória da seleção pode servir de exemplo para o desenvolvimento do país em outras áreas.

"Há 50 anos, Cabo Verde era um país improvável. Hoje estamos entre os melhores do mundo. Se podemos estar entre os melhores no futebol, também podemos estar entre os melhores na saúde, na educação e em outras áreas. O importante é buscar a excelência."

Campanha histórica

Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde alcançou a fase de 16 avos após surpreender na fase de grupos. A equipe empatou com a Espanha por 0 a 0, ficou no 2 a 2 com o Uruguai e voltou a empatar sem gols diante da Arábia Saudita, garantindo uma classificação inédita para o mata-mata.

Agora, os Tubarões Azuis terão pela frente a Argentina em busca de mais um feito histórico no torneio.