Prefeita de Paris garante que Rio Sena está seguro para últimos eventos olímpicos

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reafirmou nesta terça-feira, 6, a segurança da qualidade da água do Rio Sena, minimizando as preocupações que surgiram ao longo das Olimpíadas. Em meio a especulações e críticas sobre a adequação do rio para sediar eventos aquáticos, Hidalgo classificou as preocupações como "fake news" e assegurou que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança dos atletas. As informações são da AP.

A declaração da prefeita ocorre poucos dias antes das provas de maratona aquática, tanto masculina quanto feminina, programadas para o final desta semana. Estas competições são um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Paris e, pela primeira vez, serão realizadas no icônico Rio Sena, após um investimento massivo em infraestrutura de saneamento na cidade.

Aumento da preocupação

Apesar das garantias de Hidalgo, eventos recentes aumentaram a apreensão em torno da qualidade da água do Sena. A equipe de triatlo da Bélgica, por exemplo, decidiu se retirar da competição de revezamento misto depois que uma de suas atletas, Claire Michel, adoeceu após nadar no rio durante a prova feminina de triatlo. Michel, que terminou a prova em 38º lugar, foi levada a uma clínica na Vila Olímpica para tratamento, levando a equipe a questionar a segurança do local.

Outro incidente preocupante envolveu o triatleta canadense Tyler Mislawchuk, que passou mal e vomitou após completar a prova masculina de triatlo, também realizada no Rio Sena. Embora não haja confirmação oficial de que esses incidentes estejam diretamente relacionados à qualidade da água, eles reforçaram as preocupações sobre os riscos de contaminação para os atletas.

Investimentos

Nos últimos anos, Paris investiu mais de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões) em projetos de saneamento voltados especificamente para melhorar a qualidade da água do Sena. Esses esforços incluíram a construção de novas estações de tratamento de esgoto e sistemas de retenção de águas pluviais, projetados para reduzir a poluição por escoamento durante períodos de chuva intensa. No entanto, as fortes chuvas que coincidiram com o início dos Jogos colocaram esses sistemas à prova, levando a preocupações sobre a eficácia dessas medidas.

Antes das provas de triatlo, testes de qualidade da água foram realizados e mostraram níveis elevados de bactérias, incluindo Escherichia coli (E. coli) e enterococos intestinais, ambas associadas a riscos à saúde humana. Esses resultados levaram ao adiamento da prova masculina de triatlo e ao cancelamento de sessões de treino, aumentando ainda mais as preocupações.

A prefeita Hidalgo, contudo, destacou que a cidade tem realizado monitoramento contínuo da qualidade da água e que as condições melhoraram significativamente desde a realização dos testes. Segundo ela, a segurança dos atletas continua sendo a prioridade, e as autoridades estão prontas para tomar qualquer medida adicional, se necessário.

Apreensão entre os atletas

A resposta da comunidade internacional e dos próprios atletas tem sido mista. Enquanto alguns expressam confiança nas garantias dadas pela organização dos Jogos e pela prefeita de Paris, outros continuam apreensivos. O fato de que alguns atletas optaram por não competir, como a equipe belga de triatlo, revela que as preocupações não foram completamente dissipadas.

Além disso, especialistas em saúde pública têm manifestado cautela, sugerindo que, apesar dos avanços, os riscos de contaminação em águas abertas, especialmente em rios urbanos, não podem ser totalmente eliminados. Eles apontam que, embora as melhorias na infraestrutura de saneamento sejam significativas, as condições climáticas imprevisíveis e os fatores ambientais podem afetar a qualidade da água de maneiras que são difíceis de controlar.

O sucesso das competições aquáticas no Rio Sena durante os Jogos Olímpicos será um teste crucial para o futuro da cidade como sede de grandes eventos esportivos. Se as provas forem realizadas sem incidentes adicionais, isso poderia abrir caminho para que o Sena se torne um local regular para competições internacionais, reforçando a imagem de Paris como uma cidade comprometida com o meio ambiente e a sustentabilidade.