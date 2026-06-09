Inflação na China, leilão do Tesouro e balança dos EUA: o que move os mercados

Os investidores iniciam esta terça-feira, 9, atentos a uma agenda dividida entre indicadores econômicos relevantes nas principais economias do mundo e compromissos de autoridades brasileiras.

No radar local, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de compromissos em Xangai, na China, enquanto o Ministério da Fazenda recebe representantes da agência de classificação de risco Moody’s.

Ao mesmo tempo, dados de inflação na China, números da atividade industrial na Alemanha e indicadores do setor imobiliário e do comércio exterior dos Estados Unidos devem ajudar a calibrar as expectativas dos mercados.

O que acompanhar

Na agenda das autoridades, Galípolo participa de evento promovido pelo Banco Popular da China e pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), além de reuniões com investidores institucionais locais. A movimentação ocorre em um momento em que o mercado acompanha sinais sobre o cenário econômico global e os próximos passos da política monetária nas principais economias.

Também no Brasil, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, tem reunião com representantes da Moody’s. O encontro será acompanhado pelos investidores em busca de sinais sobre a percepção das agências de classificação de risco em relação ao quadro fiscal e econômico do país.

A primeira referência do dia veio da China. Ainda durante a madrugada, o país divulgou os números da balança comercial de maio. Mais tarde, já no fim da noite no horário de Brasília, às 22h30, o mercado acompanha a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) do país, indicador importante para avaliar a dinâmica da inflação na segunda maior economia do mundo.

Na Europa, o destaque fica com a Alemanha. Os investidores conhecerão os dados da balança comercial de abril e os números da produção industrial do mesmo período, indicadores que ajudam a medir o ritmo da atividade econômica da maior economia da zona do euro. Os dados serão divulgados às 3h.

Indicadores no Brasil

No mercado doméstico, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga pela manhã, às 8h, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) de maio e o IGP-DI do mesmo mês. Os indicadores são acompanhados por economistas em busca de sinais sobre a trajetória dos preços no país.

Ao longo do dia, o Tesouro Nacional realiza leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e de NTN-Bs, operação que costuma ser monitorada pelos agentes financeiros por oferecer pistas sobre a demanda por títulos públicos e a percepção dos investidores em relação aos juros e à inflação.

Olhos voltados para os Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a agenda concentra indicadores que podem influenciar as expectativas para a economia americana. Pela manhã, às 9h30, será divulgada a balança comercial de abril. Em seguida, o mercado acompanha, às 11h, os dados de vendas de moradias existentes referentes a maio, termômetro importante do setor imobiliário.

À tarde, às 14h, o Tesouro americano realiza leilão de títulos de três anos, evento que costuma atrair atenção dos investidores globais por fornecer sinais sobre a demanda por dívida pública dos Estados Unidos e as condições financeiras do mercado.