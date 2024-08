Quanto o gol de Endrick ainda pode render ao Palmeiras?

O primeiro gol de Endrick com a camisa do Real Madrid foi histórico. Com o tento contra o Valladolid, o brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. O ex-atacante do Palmeiras tem 18 anos e 35 dias.

Mas não foi só isso. O gol envolveu também muito dinheiro. Só por colocar a bola no fundo das redes, para a sacramentar vitória merengue por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, o Palmeiras, clube formador da jovem estrela, ganhou 35 mil euros (cerca de R$ 217 mil).

Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 por 60 milhões de euros, sendo 35 milhões fixos (R$ 199 milhões à época) e outros 25 milhões por metas - divididas entre aquelas que ele poderia atingir no Palmeiras e agora no Real. O clube alviverde tem direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, 30%. O time espanhol arca com as taxas de La Liga, que podem chegar a 12 milhões de euros.

Ainda no Brasil, Endrick atingiu todas metas para o bônus, que envolviam número de gols marcados, convocações e titularidade na seleção brasileira. Agora no Real Madrid, ele tem até junho de 2030 para completar as cláusulas previstas no contrato.

De acordo com informações do Estadão, entre elas estão 75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid; 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido; 500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos; 1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos e 2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das premiações.

Não há um teto máximo de partidas de Endrick como titular ou de gols marcados para o bônus, mas o atacante deixará de render para o Palmeiras assim que os 12 milhões de euros (R$ 76,6 milhões, na cotação atual) das taxas for atingido.