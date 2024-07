Endrick entra para o time de atletas Red Bull

Nesta terça-feira, 30, a Red Bull anunciou Endrick, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, como o novo atleta patrocinado pela marca. Após completar 18 anos de idade, a joia ganhará asas para voar ainda mais alto nesta nova fase da carreira, com o apoio da principal empresa de bebidas energéticas do mundo.

“Comemorei demais quando recebi o convite da marca e já nos encontramos logo depois para falar sobre o que podíamos fazer juntos. A Red Bull já faz parte do meu dia a dia e eu fico muito feliz de fazer parte desse time que tem vários atletas que admiro muito. Poder integrar essa família, no futebol, é juntar tudo o que gosto”, celebra Endrick.

A Red Bull possui parcerias com jogadores da elite do futebol mundial, como Neymar Jr., Alexander-Arnold, do Liverpool, e o atacante holandês Memphis Depay. No Brasil, a companhia também investe em diversas personalidades do esporte, a exemplo da skatista Leticia Bufoni, dos surfistas Pedro Scooby e Italo Ferreira, além do streamer Gaules.

O atacante Endrick é o novo atleta patrocinado pela Red Bull (Gines Diaz/Divulgação)

Os contratos firmados pela Red Bull no âmbito esportivo são pensados no longo prazo, com o objetivo de estabelecer parcerias que transmitam os valores da empresa. A concretização de acordos comerciais relevantes, que tenham a construção de um storytelling e que visem conectar a imagem das marcas com a trajetória do jogador é o que busca Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que cuida da gestão de imagem e patrocínios do atacante.

“O plano de imagem elaborado por nós para Endrick é composto de três pilares. Um deles é o storytelling, trabalhar com parcerias verdadeiras. Quando iniciamos o trabalho em janeiro de 2022, pedi ao Endrick que me dissesse 10 marcas com as quais gostaria de estar associado. Logo de cara veio a Red Bull. Foram mais de dois anos de trabalho desde o primeiro contato com a empresa, estamos muito felizes de podermos realizar mais esse negócio”, conclui Wolff, responsável pela concretização do acordo entre as duas partes envolvidas.

"Poucas marcas no mundo conseguem incrementar ao mesmo tempo seu valor se associando a um atleta, enquanto valorizam também a imagem do jogador associado a elas. A Red Bull é uma dessas empresas e acredito que nenhuma outra, nas duas últimas décadas, tenha feito este trabalho tão bem. Acompanhar o acordo do Endrick e da companhia, com seus valores e iniciativas, é para nós mais uma conquista que transcende os gramados. Comemoramos todos o início dessa parceria”, comenta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que representa e administra a carreira de Endrick.

A Red Bull é responsável pelo patrocínio de diversas categorias esportivas, como basquete, futebol, surfe, entre outras modalidades. Também possui amplo destaque na Fórmula 1, sendo a atual bicampeã e contando com Max Verstappen, o melhor automobilista do mundo nas últimas três temporadas.