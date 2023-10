Quando é o próximo jogo do Brasil? Veja as datas dos compromissos da seleção brasileira

Nesta quinta-feira, 12, o Brasil empatou com a Venezuela em jogo válido pela terceira rodada das Eliminatórias. Com o resultado, a seleção está em segundo lugar com 7 pontos, dois a menos que a líder Argentina.

A campanha do Brasil até o momento, foi de duas vitórias, contra Bolívia e Peru, e agora o empate. A equipe saiu sobre vaias da torcida e para comentaristas, não efetuou um bom jogo

A transmissão das partidas da seleção será realizada pelo Grupo Globo, que passará 81 dos 90 duelos. O SportTV transmitirá todos os jogos com exclusividade, com exceção dos confrontos da Bolívia em casa.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A seleção brasileira enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira, 17, em Montevideo. O Uruguai está na quarta colocação com uma vitória, um empate e uma derrota.

Veja as datas dos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026