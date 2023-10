Final da Libertadores: venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja como comprar

Nesta segunda-feira, 16, começam as vendas de ingressos para a final da Libertadores 2023, que acontecerá no dia 4 de novembro no Maracanã, Rio de Janeiro. Fluminense e Boca estarão em campo na busca do maior título de clubes da América do Sul.

Os ingressos da categoria 3, setor indicado aos clubes finalistas, serão abertas público em geral a partir das 15h. O Fluminense ficará no setor sul, enquanto o Boca Juniors, no setor norte.

Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols e os ingressos são nominais e intransferíveis.

A compra máxima por usuário é de cinco ingressos (o usuário + 4 pessoas). Como esses ingressos são nominais, cada usuário também deverá registrar seus acompanhantes.

De acordo com informações do ge.com, os sócios do Fluminense terão prioridade de acordo com cada categoria. Os torcedores do Boca ficarão no Setor Norte.

Como comprar os ingressos para a final da Libertadores 2023?

A compra online para a final da Libertadores será pela ElevenTickets, que oferecerá aos torcedores o App com a carteira digital de ingressos (e-wallet). A tecnologia permite a inclusão dos ingressos através da plataforma ElevenTickets, para realizar a validação dos acessos no estádio por meio de QR Code dinâmico.

A abertura das vendas terá a seguinte ordem de prioridade: