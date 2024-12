F1 oferece acesso privilegiado aos bastidores das corridas — e por um alto preço

A Fórmula 1 está oferecendo aos fãs uma oportunidade sem precedentes de se aproximarem do mundo das corridas. Por meio do programa oficial F1 Experiences, lançado em 2017, o público pode vivenciar os bastidores de um dos esportes mais exclusivos do mundo.

Desde visitas às áreas restritas até a experiência de luxo nos paddocks, o programa oferece opções que vão desde pacotes acessíveis a luxuosas experiências VIP, segundo informações da CNN.

Os pacotes estão disponíveis para todas as 24 corridas da temporada de 2025, que ocorrerá em 21 países entre março e dezembro. Cada pacote inclui o ingresso para o evento, mas as atividades adicionais são o que tornam o programa atraente. O Pit Lane Walk, realizado geralmente às quintas-feiras, permite que os fãs conheçam de perto as garagens das dez equipes, observando os mecânicos em ação enquanto preparam os carros para as corridas. Em muitos casos, os fãs também encontram pilotos e diretores de equipe, além de tirar fotos ao lado do troféu do campeonato.

Outra experiência popular é o tour guiado pela pista, no qual grupos de até 60 pessoas percorrem o circuito em um caminhão. Durante o passeio, os fãs têm a chance de entender detalhes técnicos das curvas, elevações e desafios enfrentados pelos pilotos ao longo de 60 a 70 voltas.

Imersão total nos bastidores

Os pacotes mais caros incluem acesso ao paddock, uma área exclusiva onde circulam pilotos, equipes técnicas, patrocinadores, jornalistas e convidados VIP. Dependendo do pacote adquirido, o acesso pode ser limitado a 30 minutos com guia ou durar o dia inteiro, permitindo que os fãs explorem livremente o coração da Fórmula 1.

O Paddock Club, uma das experiências mais premium, oferece aos participantes uma visão panorâmica das corridas diretamente acima das garagens. Além de refeições requintadas e open bar, o ambiente proporciona encontros com personalidades do esporte, como o campeão mundial Jenson Button e o comentarista David Croft, que frequentemente participam de eventos exclusivos. Equipes como Red Bull e McLaren também oferecem pacotes personalizados com visitas às garagens, brindes e interação direta com seus membros.

O Grande Prêmio de Mônaco é um dos destinos mais caros do programa. Um pacote de três dias a bordo de um iate próximo à pista custa US$ 15.600 (R$ 95 mil), podendo ultrapassar US$ 100 mil (R$ 610 mil) caso inclua hospedagem em hotéis cinco estrelas.

Transformação no acesso ao esporte

Desde que a Liberty Media assumiu o controle da Fórmula 1 em 2017, o esporte passou por uma transformação significativa, adotando uma abordagem mais inclusiva para atrair novos públicos. Diferentemente da era Bernie Ecclestone, em que o paddock era altamente restrito, a abertura ao público faz parte de uma estratégia para expandir o alcance global da F1.

Essa mudança reflete uma tendência em outros esportes. O Manchester City, por exemplo, lançou o Tunnel Club em 2017, que permite aos fãs assistir aos jogadores no túnel antes de entrarem em campo. Nos Estados Unidos, a NBA oferece experiências exclusivas durante o All-Star Game, com pacotes que chegam a US$ 12.599 (R$ 76 mil) e incluem almoço com lendas do basquete.

No caso da Fórmula 1, o programa busca atender a diferentes perfis de fãs. Keith Bruce, presidente da F1 Experiences, afirma que o objetivo é proporcionar acesso a todos, independentemente do orçamento. Alguns fãs economizam durante meses para vivenciar um fim de semana de corrida, enquanto outros optam pelas opções mais luxuosas.

Desafios e oportunidades

Embora as experiências ofereçam acesso único ao esporte, o custo elevado ainda é um desafio. Pacotes para o Grande Prêmio do Qatar, por exemplo, variaram de US$ 799 (R$ 4,9 mil) a US$ 10.899 (R$ 67 mil) em 2024, sem incluir hospedagem ou deslocamento. Para cerca de 80% dos clientes, que viajam mais de 500 quilômetros para participar, os gastos adicionais podem ser significativos.

Ainda assim, o apelo dessas experiências exclusivas é inegável. A possibilidade de interagir com pilotos, visitar áreas restritas e presenciar os bastidores atrai fãs de todas as partes do mundo. A Fórmula 1 busca equilibrar exclusividade e acessibilidade, mantendo o glamour que define o esporte enquanto amplia sua base de admiradores.