Libertadores 2026: quanto o campeão do torneio ganha?

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, vem tornando a Libertadores um dos torneios mais lucrativos e competitivos do continente ((Photo by Hector Vivas/Getty Images))
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Publicado em 7 de abril de 2026 às 19h20.
A Copa Libertadores não é apenas o torneio mais importante do futebol sul-americano. Também se tornou, nos últimos anos, uma das competições mais lucrativas do continente.
Para a edição de 2026, a Conmebol aumentou os valores da premiação, melhorando a recompensa para o campeão e os bônus por desempenho ao longo do torneio.
O campeão da Libertadores de 2026 receberá US$ 25 milhões, valor que corresponde a aproximadamente R$ 130,5 milhões, dependendo da cotação do dólar. O prêmio representa um aumento de US$ 1 milhão em relação ao pago na edição anterior da competição, vencida pelo Flamengo.
Além do valor pago pelo título, os clubes acumulam premiações ao longo de toda a campanha. Somando os valores recebidos por participação em cada fase e os bônus por vitórias na fase de grupos, o campeão pode alcançar até cerca de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões) durante toda a competição.
Os clubes começam a receber premiações já nas fases preliminares do torneio. O valor aumenta conforme o avanço na competição.
Nos últimos anos, a Conmebol vem ampliando os valores pagos nas competições continentais, em uma tentativa de fortalecer economicamente os clubes da região e tornar os torneios mais competitivos. Ao todo, a entidade deve distribuir cerca de US$ 220 milhões (R$1,1 bilhão) em premiações na Libertadores de 2026.
O aumento dos valores também é devido à valorização comercial da competição, que reúne os principais clubes do continente e mantém grande audiência em países como Brasil e Argentina.