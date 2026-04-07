Libertadores 2026: quanto o campeão do torneio ganha?

A Copa Libertadores não é apenas o torneio mais importante do futebol sul-americano. Também se tornou, nos últimos anos, uma das competições mais lucrativas do continente.

Para a edição de 2026, a Conmebol aumentou os valores da premiação, melhorando a recompensa para o campeão e os bônus por desempenho ao longo do torneio.

Quanto ganha o campeão da Libertadores 2026

O campeão da Libertadores de 2026 receberá US$ 25 milhões, valor que corresponde a aproximadamente R$ 130,5 milhões, dependendo da cotação do dólar. O prêmio representa um aumento de US$ 1 milhão em relação ao pago na edição anterior da competição, vencida pelo Flamengo.

Além do valor pago pelo título, os clubes acumulam premiações ao longo de toda a campanha. Somando os valores recebidos por participação em cada fase e os bônus por vitórias na fase de grupos, o campeão pode alcançar até cerca de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões) durante toda a competição.

Premiação por fase da Libertadores

Os clubes começam a receber premiações já nas fases preliminares do torneio. O valor aumenta conforme o avanço na competição.

Fase 1: US$ 400 mil (cerca de R$ 2,08 milhões).

US$ 400 mil (cerca de R$ 2,08 milhões). Fase 2: US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões).

US$ 500 mil (R$ 2,61 milhões). Fase 3: US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões).

US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões). Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões).

US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões). Bônus por vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão).

US$ 340 mil (R$ 1,77 milhão). Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,52 milhões).

US$ 1,25 milhão (R$ 6,52 milhões). Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,87 milhões).

US$ 1,7 milhão (R$ 8,87 milhões). Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões).

US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões). Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,5 milhões).

US$ 7 milhões (R$ 36,5 milhões). Campeão: US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões).

Incentivo financeiro cresce no futebol sul-americano

Nos últimos anos, a Conmebol vem ampliando os valores pagos nas competições continentais, em uma tentativa de fortalecer economicamente os clubes da região e tornar os torneios mais competitivos. Ao todo, a entidade deve distribuir cerca de US$ 220 milhões (R$1,1 bilhão) em premiações na Libertadores de 2026.

O aumento dos valores também é devido à valorização comercial da competição, que reúne os principais clubes do continente e mantém grande audiência em países como Brasil e Argentina.