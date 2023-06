Qual é a chance de Bia Haddad ser campeã em Roland Garros?

DE PARIS. Bia Haddad conhece bem o saibro das quadras de Roland Garros. Há mais de dez anos. A tenista paulista foi duas vezes finalista do torneio juvenil em duplas em Paris, em 2012 e 2013. Mas seu resultado mais impressionante aconteceu nesta semana, ao vencer a espanhola Sara Sorribes Tormo.

Em quase quatro horas de disputa, Haddad fez 2 sets a 1, com parciais 6/7(3), 6/3 e 7/5 e se classificou para as quartas de final da chave principal de Roland Garros. Com isso, ela se igualou à lendária Maria Esther Bueno, única brasileira até hoje a chegar até essa etapa do torneio francês, sendo finalista em 1960.

Bueno foi campeã de sete torneios do Grand Slam em simples, venceu 11 troféus em duplas e mais um em duplas mistas. Foi número 1 do mundo no ranking mundial, em uma época completamente amadora. Ao vencer seu primeiro título em Wimbledon, ela ganhou um voucher de 15 libras, que podia trocar por produtos como munhequeiras.

Um recorde de 22 anos

Considerando também os homens, é a primeira vez em 22 anos que um brasileira chega a essa fase em uma disputa de simples em um Grand Slam. O último havia sido Gustavo Kuerten, o Guga, que chegou às quartas-de-final no US Open e em Roland Garros de 2001.

Haddad já chegou à frente de todas as demais brasileiras. Teliana Pereira chegou a número 43 do ranking mundial em julho de 2016. Antes dela, Niege Dias alcançou o número 119 do mundo em abril de 1988. Em fevereiro de 1991, Gisele Miró chegou a ser 116 do ranking.

Polonesa Iga Swiatek é a favorita

Haddad é a número 14 do mundo. Nesta quarta-feira 7 de junho, ela vai encarar Ons Jabeur, da Tunísia, número 7 do mundo. Jabeur derrotou nesta semana a americana Bernarda Pera em 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/1.

"Bia já se credencia como um dos principais nomes do tênis brasileiro e certamente vai capitalizar isso em torno dos negócios, pois ele tem uma imagem extremamente positiva, com forte apelo junto às marcas, e a atuação dela aqui em Paris já reflete inclusive no ganho de seguidores em suas redes sociais", diz Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Nas plataformas de apostas, Bia aparece como zebra diante de Ons Jabeur, com odd de 3.40 reais para cada 1 real gasto. Já em relação à chance de título, a tenista brasileira também aparece entre as menos cotadas, com odd de 34 reais para cada 1 real gasto.

Confira a cotação da brasileira no jogo das quartas de final nas principais casas de aposta.

Galera.bet/Odds&Scouts

Quartas: Bia (3.40) vs Ons Jabeur (1.32)

Esportes da Sorte

Quartas: Bia (3.50) vs Ons Jabeur (1.31)

Casa de Apostas

Quartas: Bia (3.43) vs Ons Jabeur (1.30)

Quem tem maiores chances de título

Galera.bet/Odds&Scouts

Iga Swiatek 1.57

Aryna Sabalenka 3.50

Ons Jabeur 9.00

Coco Gauff 19.00

Elina Svitolina 23.00

Karolina Muchova 23.00

Anastasia Pavlyuchenkova 34.00

Beatriz Haddad Maia 41.00

Lesia Tsurenko 81.00

Anna Karolina Schmiedlova 301.00

