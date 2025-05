PSG pede anulação de penhora às suas contas em litígio com Mbappé

O Paris Saint-Germain (PSG) solicitou, nesta segunda-feira, 12 de maio, ao tribunal de Paris, a anulação da penhora de € 55 milhões (aproximadamente R$ 347 milhões) solicitada por Kylian Mbappé em uma disputa jurídica envolvendo salários e bônus não pagos ao jogador.

A decisão da Justiça, que havia autorizado a retenção dos valores em abril, resultou do pedido do craque francês, que deixou o PSG em 2024 para se transferir ao Real Madrid.

O PSG contesta a penhora, argumentando que Mbappé não apresentou evidências suficientes para comprovar a dívida que alega ter com o clube. O jogador, que foi afastado do elenco principal do PSG após se recusar a renovar seu contrato, exige o pagamento dos últimos três meses de salário, além de bônus pela assinatura do contrato.

O advogado do PSG, Thomas Azzaro, explicou que o clube iniciou uma ação no tribunal para anular a decisão que determinou o pagamento dos € 55 milhões, lembrando que o procedimento será debatido em 26 de maio, mesmo dia da deliberação sobre o caso.

Pedido de “contra-crédito” de € 98 milhões

Além da anulação da penhora, o PSG pediu também um "contra-crédito" no valor de € 98 milhões (cerca de R$ 618 milhões), alegando que Mbappé causou prejuízos ao clube com suas manobras dilatórias. O advogado Renaud Semerdjian declarou que o objetivo do clube não é recuperar os € 98 milhões, mas sim demonstrar que Mbappé tem uma dívida com o PSG, e que sua reivindicação de € 55 milhões é infundada.

Resposta de Mbappé e as alegações sobre a transparência financeira

Em resposta ao pedido do PSG, Thomas Clay, advogado de Mbappé, questionou a origem dos valores alegados pelo PSG, dizendo: "Onde está o dinheiro? Não foi tão fácil de penhorar, os bancos recusaram." Ele destacou ainda o envolvimento do Qatar, que financia constantemente o PSG por meio do seu braço esportivo, o Qatar Sports Investments, e apontou a falta de transparência nas contas financeiras do clube como um obstáculo para a cobrança.

O acordo de 2023 e a saída de Mbappé

O conflito entre as partes remonta a um acordo celebrado em agosto de 2023, no qual Mbappé se comprometeu a abrir mão de € 55 milhões relativos a bônus caso permanecesse livre no mercado ao fim da temporada. Mbappé se recusou a renovar seu contrato, o que lhe permitiria ao PSG uma transferência lucrativa. Em vez disso, ele partiu para o Real Madrid como jogador livre após o fim da temporada 2023/2024.

Contudo, o acordo que envolvia a renúncia dos € 55 milhões está sendo contestado pelos representantes legais de Mbappé, que afirmam que o jogador tem direito a esse pagamento, referente ao último terço de um bônus de assinatura de contrato, aos três últimos salários e a um bônus de ética. A disputa segue sem um desfecho definitivo.