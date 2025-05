Lanús x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Sul-Americana

O Lanús e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 13 de maio, às 21h30, no estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

O confronto é decisivo para as pretensões do Vasco no torneio continental. A equipe brasileira busca a recuperação após resultados irregulares e precisa somar pontos fora de casa para seguir viva na briga por uma vaga na próxima fase. Já o Lanús, jogando diante de sua torcida, tenta manter a liderança do grupo e ampliar sua vantagem na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Lanús x Vasco hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta terça-feira, 21h30, entre Lanús e Vasco terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo Lanús x Vasco hoje?

A partida entre Lanús e Vasco estará disponível exclusivamente online pela plataforma Paramount+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.