Salário mínimo na Holanda subirá em 2026 para mais de R$ 90 por hora

Na Holanda, o salário mínimo envolve pagamento por hora e certos benefícios, como direito à compensação por hora extra, bônus e comissões. Os valores são atualizados a cada seis meses pelo Escritório Central de Planejamento da Holanda (CPB, na sigla em holandês) e pelo Ministério de Assuntos Sociais e Emprego (SZW, na língua local).

Na última atualização, no dia 1º de julho desse ano, o salário mínimo para trabalhadores com 21 anos ou mais foi estabelecido em 14,40 euros por hora (R$ 91,72), aumentando de 14,06 na última atualização, em janeiro. Os dados vêm do SZW.

A Holanda tem um dos salários mínimos mais altos da Europa, de 2.246 euros mensais (R$ 14.305), segundo a EuroNews. É o terceiro maior do continente, atrás de Luxemburgo e da Irlanda.

Em comparação, 2026 prevê um salário mínimo de 14,71 euros por hora (R$ 93,69).

Já para trabalhadores com menos de 21 anos, os salários dependem de acordos com os empregadores – taxas para análise e reajustes são calculadas com base na média recebida pela parcela.

Esses ajustes levam em consideração tanto a inflação quanto leis financeiras, como o Ato do Salário Mínimo e Recesso (WML) e o Decreto de Renda Mínima para Jovens (BJ). Além disso, o CPB e o SZW também consideram projeções de variação nos salários coletivos, como os para menores de 21 anos.

As mudanças refletem uma redução na confiança dos consumidores, que tendem a gastar menos em meio às incertezas globais. A inflação holandesa também vem aumentando notavelmente.

Dados da Comissão Europeia revelam uma redução no crescimento do PIB holandês: esse ano, o crescimento projetado era de 1,7% - em 2026, projeções caem para 1,3%. Enquanto isso, a taxa de desemprego é projetada para aumentar de 3,9% esse ano para 4,1% em 2026.

Custos de vida na Holanda

Informações da base de dados Numbeo, a maior do mundo em coleta de informações relacionadas a custo e qualidade de vida, estimam que os custos mensais para uma família de quatro pessoas na Holanda são de 3.607 euros por mês, sem levar em consideração aluguéis.

Considerando uma jornada de trabalho de 173 horas mensais, dois adultos (mais de 21 anos) trabalhando pelo salário mínimo conseguiriam arcar com os custos na cotação de 2026 – faturariam 5.090 euros por mês – sem levar em conta os aluguéis, que variam em preço e benefícios aplicáveis.

Os números para indivíduos morando sozinhos são de 1.010 euros, também excluindo aluguéis. Com a mesma jornada de trabalho mensal, um indivíduo também arcaria com os custos – faturaria 2.544,83 euros por mês.

Em comparação à Inglaterra, que também aumentará o salário mínimo no ano que vem, o custo de vida médio na Holanda é 9,8% mais alto. Por sua vez, aluguéis são 20.7% mais caros.