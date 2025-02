Por que a transação mais chocante da NBA não teve a ver com cifras

Os fãs da NBA ainda tentam entender o que aconteceu nas últimas horas. No final da noite de sábado, o Dallas Mavericks concordou em negociar um dos talentos mais brilhantes da liga, Luka Doncic, para a segunda franquia mais vitoriosa da liga, o Los Angeles Lakers.

Em troca, o Mavericks recebeu Anthony Davis e uma escolha de primeira rodada do draft. O Utah Jazz e vários jogadores secundários estavam envolvidos na transação. O curioso é que clamor imediato sobre o acordo não teve nada a ver com as nuances do teto salarial.

Davis abriu mão de US$ 5,9 milhões como parte do acordo, segundo fontes ouvidas pela ESPN. A decisão foi tomada para dar aos Mavericks flexibilidade com o teto salarial para ampliar sua competitividade. Ao mesmo tempo, dirigentes entenderam que é possível recuperar o dinheiro de outras maneiras, sem impostos estaduais no Texas e assinando uma extensão de contrato com Dallas no futuro.

Doncic estava na fila para receber um contrato de cinco anos e US$ 345 milhões neste ano, mas por causa da troca, ele não é mais elegível para um acordo supermax, ainda de acordo com Bobby Marks da ESPN.

Casa de apostas mudaram de humor

A negociação alterou significativamente o mercado de apostas da NBA, já que os Lakers passaram de 40-1 para 16-1 para ganhar o título da NBA na ESPN BET na manhã de domingo, atrás apenas do Oklahoma City Thunder e do Denver Nuggets na Conferência Oeste.

Os Mavericks, por outro lado, caíram de 25-1 para 40-1 na ESPN BET antes de voltarem para 33-1 na manhã de domingo.

Troca fora dos padrões

Times geralmente não trocam voluntariamente superestrelas de 25 anos. E certamente não fazem isso oito meses depois de competir nas Finais da NBA, como foi o caso do time texano. E eles absolutamente não fazem isso no meio da temporada, com mais de 30 jogos restantes para jogar.

Ao longo de sete anos com os Mavericks, o esloveno Doncic se estabeleceu como uma das armas ofensivas mais eficientes da história do basquete.

Apenas três jogadores de 25 anos na história da NBA, com um mínimo de 300 jogos disputados, tiveram uma média de pontuação na carreira maior do que os 28,6 de Doncic, de acordo com o Stats Perform: Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Jordan, três lendas do basquete.