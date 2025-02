Jogadores da NBA reagem à troca bombástica de Doncic e Davis: 'Tenho que deixar malas arrumadas'

Na madrugada de sábado para domingo (2), três franquias da NBA fizeram uma troca que pegou o mundo de surpresa. Luka Doncic, campeão da Conferência Oeste com o Dallas Mavericks em 2024, foi trocado por Anthony Davis, visto como o sucessor natural de LeBron James no Los Angeles Lakers. Pelas redes sociais, diversas estrelas da NBA também demonstraram surpresa com a movimentação, que envolveu também o Utah Jazz.

LeBron James reagiu ao anúncio através de uma publicação no X, afastando rumores de atritos com o agora ex-companheiro de time. Ele citou uma postagem de um repórter noticiava que ele estava se sentindo frustrado com Anthony Davis e afirmou: "Você é um mentiroso".

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

CJ McCollum, armador do New Orleans Pelicans foi um dos primeiros a ficar sabendo da notícia. "Não dá para saber o que é real ou não nos aplicativos. O Luka realmente vai pros Lakers?" foi a primeira da sequência de publicações no X. "Uau, é verdade haha. Vou dormir", comentou em seguida. Por fim, ele brincou com o fato de a notícia ter sido repentina. "Tenho que deixar as malas arrumadas para caso precise um dia desses. Se até o Don(cic) foi trocado, só Deus sabe."

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

Outros jogadores também foram às redes. "UAAAAAAU!!! IMPOSSÍVEL PORR*!", exclamou Joel Embiid, dos 76ers. Já Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, foi mais contido, limitando-se a postar dois emojis que foram interpretados como representando a frieza do mundo.

WOWWWWW NO F WAY — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 2, 2025

Ex-pivô dos Lakers, Dwight Howard também entrou na conversa. "Ad (Anthony Davis) disse que queria um 5 e trocaram o cara, caramba", escreveu fazendo menção ao fato de que Davis já havia expressado o desejo que chegasse um novo pivô no time.

Ad said he wanted a 5 and they traded bro damn — Dwight Howard (@DwightHoward) February 2, 2025

Outros astros do esporte dos EUA também se manifestaram. Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, que estará no Super Bowl na semana que vem escreveu: "Espera, o quê?".

Wait what? — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 2, 2025

Entenda a troca

A negociação tripla que chocou a NBA se justifica, de acordo com a imprensa dos EUA, pelos problemas físicos de Doncic. Com apenas 25 anos e muitos títulos de MVP (Melhor jogador) ainda a serem disputados, os Mavs deixaram o principal jogador e líder na chegada às finais da NBA em 2024 ir com facilidade.