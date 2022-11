Por que a Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos?

Faltam apenas alguns dias para a Copa do Mundo do Catar, e a espera para o evento não foi pouca. Além dos quatro anos que já são tradição, o público teve de aguardar mais alguns meses para o início das partidas graças ao calor extremo que ocorre no país anfitrião entre junho e julho, quando o Mundial normalmente acontece.

É a primeira vez na história que o evento acontece em outro período do ano, o que deve ser uma exceção. A Fifa já cogitou diminuir os quatro anos de espera entre as copas, por exemplo, mas não seguiu com o plano por uma série de motivos. Veja os principais:

Por que a Copa acontece de 4 em 4 anos?

Menos tempo entre as copas significa mais faturamento, mas também significa alto investimento – um risco que pode acabar sendo não tão lucrativo assim. Foi isso que fez com que Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, desistisse da ideia de ter uma copa a cada dois anos.

Outro ponto é que esperar quatro anos por uma Copa do Mundo é muito mais emocionante do que assistir uma a cada dois. Um público desanimado implica em uma menor venda de produtos ou ingressos; menor turismo no país anfitrião e pode desestimular as seleções na hora dos jogos.

Mas o principal motivo para a Copa acontecer de quatro em quatro anos é para não coincidir com os Jogos Olímpicos, cuja próxima edição acontece em Paris em 2024. A competição mundial, tão importante quanto a Copa, poderia ofuscar o sucesso do evento futebolístico.

LEIA TAMBÉM: