Seleção de R$ 6 bilhões: Saiba o valor de mercado dos 26 convocados por Tite

Os 26 convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar valem junto mais de R$ 6 bilhões, segundo o Transfermarkt, site especializado em transferência de jogadores.

A média de valor por jogador da seleção brasileira ficou em R$ 245 milhões. O jogador mais valioso do Brasil é o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid. Ex-Flamengo, Vini fez uma excelente temporada e conquistou a última edição da Liga dos Campeões da Europa, marcando o gol do título. O atleta foi eleito o oitavo melhor jogador do mundo.

Neymar, que já foi o jogador brasileiro mais valioso do mundo por alguns anos, é o terceiro na lista, com valor de 75 milhões de euros, R$ 420 milhões em conversão direta. O camisa 10 da Seleção começou bem a atual temporada europeia, mas vinha de eliminações e polêmicas com o PSG.

Entre os jogadores com o menor valor de mercado, estão os atletas mais experientes convocados por Tite. Daniel Alves amarga a última posição e vale "apenas" R$ 5 milhões.

Confira o valor de mercado dos convocados para o time de Tite:

Vinícius Paixão Junior, Real Madrid: R$ 672 milhões Rodrygo, Real Madrid: R$ 448 milhões Neymar, Paris Saint-Germain: R$ 420 milhões Antony, Manchester United: R$ 420 milhões Gabriel Jesus, Arsenal: R$ 420 milhões Marquinhos, Paris Saint-Germain: R$ 336 milhões Eder Militão, Real Madrid: R$ 336 milhões Bruno Guimarães, Newcastle United: R$ 336 milhões Gabriel Martinelli, Arsenal: R$ 336 milhões Fabinho, Liverpool: R$ 308 milhões Casemiro, Manchester United: R$ 280 milhões Richarlison, Tottenham: R$ 280 milhões Alisson, Liverpool: R$ 280 milhões Raphinha, Barcelona: R$ 280 milhões Ederson, Manchester City: R$ 252 milhões Lucas Paquetá, West Ham: R$ 252 milhões Bremer, Juventus: R$ 224 milhões Fred, Manchester United: R$ 112 milhões Pedro, Flamengo: R$ 112 milhões Alex Telles, Manchester United: R$ 78 milhões Danilo, Juventus: R$ 67 milhões Éverton Ribeiro, Flamengo: R$ 25 milhões Alex Sandro, Juventus: R$ 25 milhões Weverton, Palmeiras: R$ 19 milhões Thiago Silva, Chelsea: R$ 14 milhões Daniel Alves, Pumas: R$ 5 milhões

Que dia começa a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

