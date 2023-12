Polícia investiga sequestro de Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians

A Polícia de São Paulo investiga o sequestro do ex-jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, de 51 anos. Ele não é visto desde domingo, 17, quando foi de carro para Itaquera, zona leste de São Paulo.

De acordo com informações do G1, policiais disseram que Marcelinho sumiu e seu carro foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes. O portal Metrópole confirmou que o desaparecimento é devido a um sequestro, após o ex-jogador sair do show Tardezinha, na Neo Química Arena.

Ainda segundo o G1, delegacias da capital paulista e outras unidades policiais foram acionadas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou o caso como "desaparecimento de pessoa e localização de veículo".

Na manhã desta segunda-feira, 18, duas pessoas foram presas por suspeita de participação no desaparecimento do ex-jogador. De acordo com a SSP, os suspeitos foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na mesma região onde, mais cedo, foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca.

“O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, diz a nota do órgão.

Quem é Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians desaparecido desde domingo?

Considerado um dos ídolos do Corinthians, Marcelinho Carioca foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Apelidado de "pé de anjo", por conta de seu calçado ser número 36, o jogador foi um dos heróis do título mundial de 2000, conquistado pelo Timão.

Durante sua carreira, Marcelinho Carioca jogou por vários clubes brasileiros. Além do Corinthians, ele atuou pelo Flamengo, Grêmio e Palmeiras, além de passagens por clubes estrangeiros, como o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Após se aposentar como jogador, Marcelinho Carioca também se envolveu em atividades como comentarista esportivo e político.

(Com Agência Brasil)