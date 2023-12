Marcelinho Carioca é encontrado e está na delegacia; PM prende três suspeitos do sequestro

A polícia de São Paulo encontrou o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, na tarde desta segunda-feira, 18. Marcelinho estava desaparecido desde domingo, 17, e teria sido vítima de um sequestro.

De acordo com a CNN Brasil, Marcelinho Carioca foi encontrado pelos investigadores e encaminhado a uma delegacia em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Ele não apresentou lesões ou ferimentos graves. Os sequestradores pediram no total R$ 260 mil, mas equipe de Marcelinho chegou a pagar apenas R$ 30 mil pelo resgate.

Agora, a Polícia Militar (PM) vai interrogar Marcelinho para entender o que aconteceu, a identidade dos membros da quadrilha e a motivação para o crime.

Pela manhã, três pessoas foram detidas sob suspeita de estarem envolvidas no desaparecimento do ex-jogador. São duas mulheres e um homem, cujas identidades não foram divulgadas. A Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou que os suspeitos foram capturados em Itaquaquecetuba, onde o carro de Marcelinho Carioca foi encontrado mais cedo.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela secretaria, envolvendo o desaparecimento da pessoa e a localização do veículo. A nota oficial do órgão mencionou o acionamento do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais para investigar os detalhes e identificar os possíveis envolvidos.

Quem é Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians desaparecido desde domingo?

Marcelinho Carioca ficou marcado por sua passagem pelo Corinthians, sendo parte da equipe que conquistou o Mundial de Clubes da Fifa em 2000, além de títulos como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista. Ele também teve passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Valencia e Santos ao longo de sua carreira.

Após se aposentar como jogador, Marcelinho Carioca também se envolveu em atividades como comentarista esportivo e político.