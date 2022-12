Pelé segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, diz Hospital Albert Einstein

O Rei Pelé, que tem preocupado o País por ter sido internado em situação crítica no Hospital Albert Einstein, parece estar melhor e reagindo ao tratamento contra o câncer.

O hospital divulgou mais uma nota sobre o estado de saúde do craque nesta terça-feira, 6, e afirmou que Pelé segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral de saúde. "O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", afirma o boletim.

O craque está internado desde o dia 29 para reavaliação da quimioterapia para o tumor de cólon.

Qual é a doença de Pelé?

O Rei do futebol teve uma infecção respiratória (uma broncopneumonia) de acordo com informações do Hospital Albert Einstein, que segue sendo tratada com antibióticos.

No primeiro boletim, também foi relatado que o tratamento com quimioterapia que o jogador vem realizando ao longo dos últimos meses não está apresentando mais respostas.

Rei publicou uma foto no dia do jogo do Brasil

Durante o jogo do Brasil, nesta segunda-feira, 5, o craque postou uma foto de 1958, na qual caminha ao lado de Zito. Na publicação, ele afirmou que ia torcer pela Seleção na disputa com a Coreia do Sul. E de fato, o time saiu vencedor: a partida se encerrou com o resultado de 4 x 1 para o Brasil.

LEIA TAMBÉM:

Família garante que saúde de Pelé não corre risco e prevê volta para casa

Pelé teve covid-19, ronco pulmonar e insuficiência cardíaca antes de ser internado, afirma site