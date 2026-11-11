Paulistão 2027 passará a ter intervalo maior; veja como será o torneio

O Campeonato Paulista de 2027 terá uma mudança no tempo de intervalo das partidas. A partir da próxima edição, o período de descanso entre o primeiro e o segundo tempo passará de 15 para 18 minutos. A medida foi aprovada por unanimidade pelos clubes durante o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A proposta tem como objetivo garantir 15 minutos efetivos de permanência dos atletas nos vestiários, já descontando o tempo de deslocamento entre o gramado e as instalações internas dos estádios. A entidade também considera as condições climáticas do início do ano, período de temperaturas elevadas no verão brasileiro.

Com os três minutos adicionais, jogadores e comissões técnicas terão mais tempo para descanso, hidratação, atendimento médico, reposição de energia e ajustes táticos. As pausas para hidratação durante os dois tempos também serão mantidas, assim como a utilização do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas.

Como será o formato do Paulistão 2027?

O Estadual manterá o modelo de disputa adotado em 2026, com 16 participantes e uma tabela única na primeira fase. Os clubes foram divididos em quatro potes, com quatro equipes cada, para a definição dos confrontos:

Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Pote B: Novorizontino, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Capivariano.

Novorizontino, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Capivariano. Pote C: Guarani, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.

Guarani, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera. Pote D: São Bernardo, Noroeste, Juventus e Ferroviária.

Na primeira fase, cada equipe disputará oito partidas: enfrentará os três adversários do próprio pote e outros cinco clubes definidos por sorteio entre os demais. Os confrontos garantem os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo já nessa etapa.

Ao fim das oito rodadas, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, com os seguintes cruzamentos: primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Os dois últimos da classificação geral serão rebaixados para a Série A2.

As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único, com mando de campo para a equipe de melhor campanha. A FPF, porém, ainda busca viabilizar uma final em partidas de ida e volta. A definição depende de ajustes no calendário, especialmente em razão dos compromissos dos clubes em competições sul-americanas.

O Paulistão 2027 tem início previsto para 10 de janeiro, com encerramento em 7 de março. A tabela detalhada, com datas e horários dos jogos, será divulgada posteriormente pela FPF.