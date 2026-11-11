Eleições pesam na educação básica e Cogna vê lucro despencar 91%, a R$ 23 mi, no 3º tri

RESUMO ＋ A companhia do setor educacional Cogna Educação (COGN3) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 22,8 milhões, queda anual de 90,9%, e prejuízo societário de R$ 37,3 milhões. Segundo o CEO Roberto Valério, a comparação foi afetada por um benefício fiscal não recorrente de cerca de R$ 126 milhões em 2025, além da queda da receita e do Ebitda em 2026.

A Cogna Educação (COGN3) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 22,8 milhões, queda de 90,9% em relação aos R$ 250,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Pelo resultado societário, que considera todos os efeitos contábeis, a companhia teve prejuízo de R$ 37,3 milhões, ante lucro de R$ 191,6 milhões entre julho e setembro de 2025.

A diferença entre os dois indicadores está relacionada, principalmente, a um efeito não recorrente que favoreceu o resultado do ano passado. Segundo o CEO, Roberto Valério, a companhia do setor educacional teve um impacto positivo de aproximadamente R$ 126 milhões na linha de imposto de renda diferido ativo no terceiro trimestre de 2025, um efeito que não se repetiu neste ano.

O resultado também reflete a redução da receita e do desempenho operacional no período. O Ebitda recorrente, indicador que mede o resultado das atividades da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somou R$ 320,4 milhões, recuo de 24,2% na comparação anual. A margem Ebitda, que mostra quanto da receita se transforma nesse resultado, ficou em 22,2%, ante 27,7% um ano antes, uma redução de 5,5 pontos percentuais.

“Quando você tem os resultados operacionais e a receita menor, ela impacta em geral até a última linha. Mas, especificamente, a diferença entre lucro líquido e lucro ajustado é um efeito do ano passado, não recorrente”, afirmou o Valério à EXAME.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, porém, o Ebitda recorrente cresceu 3,9%, para R$ 1,59 bilhão. A margem ficou em 28,6%, abaixo dos 31,8% registrados no mesmo intervalo de 2025.

A receita líquida da Cogna foi de R$ 1,44 bilhão no terceiro trimestre, queda de 5,2% em relação a igual período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, o recuo foi de 26,3%. De janeiro a setembro, por outro lado, a receita alcançou R$ 5,55 bilhões, alta de 15,3% em um ano.

PNLD afeta educação básica e novo marco regulatório muda perfil de alunos da Kroton

O desempenho dos dois principais segmentos da companhia ajuda a explicar a diferença entre o resultado trimestral e o acumulado do ano. No ensino superior, operado pela Kroton, a receita ficou praticamente estável, em R$ 1,13 bilhão, com queda de 0,6%. Já na educação básica, que reúne Vasta e Saber, o faturamento recuou 18,6%, para R$ 315,5 milhões.

Na educação básica, a receita foi afetada pelo calendário de compras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e pela redução das vendas para governos estaduais e municipais durante o período das eleições gerais, realizadas nos dias 5 e 25 de outubro. A receita com o PNLD caiu 75,6% no trimestre, enquanto as vendas governamentais, classificadas pela empresa como B2G, recuaram 64%.

O CEO da Cogna afirmou que a comparação anual foi afetada pela concentração de entregas e compras do programa federal em períodos diferentes. Segundo Valério, a diferença representou cerca de R$ 70 milhões na receita do trimestre. As vendas para governos estaduais e municipais tiveram impacto estimado em outros R$ 30 milhões.

“Somando R$ 70 milhões com R$ 30 milhões, tem R$ 100 milhões. Num trimestre cuja receita foi de R$ 300 milhões, quando falta R$ 100 milhões para um trimestre que já é pequeno, é uma diferença relevante”, disse.

O executivo explicou que a educação básica tem uma dinâmica sazonal própria: as vendas de livros e materiais didáticos se concentram no quarto e no primeiro trimestre, quando escolas, famílias e governos compram os produtos para o início do ano letivo. O terceiro trimestre costuma representar cerca de 15% da receita anual do segmento.

A expectativa da companhia é que parte das vendas para governos seja retomada no quarto trimestre, com a retomada de projetos que ficaram parados durante as eleições. O executivo porém, ponderou que ainda há incerteza sobre o ritmo de contratação diante das incertezas econômicas que pairam sobre o próximo ano. “As expectativas são cautelosamente positivas”, afirmou.

Apesar da queda no trimestre, a receita da educação básica acumulou crescimento de 40% nos nove primeiros meses do ano, para R$ 1,92 bilhão. O Ebitda recorrente do segmento, no entanto, ficou negativo em R$ 49,2 milhões no terceiro trimestre, ante resultado positivo de R$ 52,2 milhões um ano antes. No acumulado do ano, o indicador somou R$ 301,3 milhões, alta de 14,2%.

No ensino superior, a receita foi sustentada pelo aumento do tíquete médio, que chegou a R$ 427, alta de 6,8% em um ano. A base total de alunos, por outro lado, diminuiu 7,9%, para 1,03 milhão.

O movimento, de acordo com a empresa, está relacionado à mudança no perfil de matrículas após a entrada em vigor do novo marco regulatório do Ministério da Educação (MEC), que impôs restrições a cursos oferecidos a distância e incentiva modalidades presencial e semipresencial.

Enquanto a base de alunos do ensino a distância caiu 19,4%, as matrículas no presencial cresceram 5,2% e as do semipresencial avançaram 3,4%. Para Roberto, a mudança de composição explica por que a companhia consegue elevar o faturamento mesmo com menos alunos.

“A base cai 7,9%, mas o tíquete médio cresceu 6,8%. O marco regulatório basicamente força a gente a trocar EAD por presencial. Então significa menos aluno, mas o aluno que fica paga mais”, afirmou.

O Ebitda recorrente da Kroton ficou em R$ 367,7 milhões, recuo de 0,7%, com margem de 32,6%, praticamente estável na comparação anual. No acumulado de janeiro a setembro, o indicador cresceu 1,6%, para R$ 1,29 bilhão.

Custos e despesas

Do lado dos custos e despesas, os números mostram movimentos distintos entre as linhas. Os custos dos serviços prestados e dos produtos vendidos somaram R$ 350,7 milhões, queda de 8,1% em relação ao terceiro trimestre de 2025. Já as despesas gerais e administrativas, incluindo pessoal, aumentaram 25,3%, para R$ 430,3 milhões. As despesas com vendas e marketing avançaram 11,2%, para R$ 244,9 milhões.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), que estima perdas com mensalidades e outros valores que podem não ser recebidos, caiu 29,9%, para R$ 114 milhões. No ensino superior, a relação entre a provisão e a receita líquida recuou de 13,8% para 8,5%.

O CEO atribuiu a redução a mudanças nos processos de cobrança e renegociação com os estudantes. Segundo Valério, a companhia tem conseguido agir com mais rapidez quando o aluno precisa alterar a data de pagamento ou renegociar uma mensalidade, num processo contínuo de melhoria nos últimos cinco anosa.

O executivo também explicou que o aumento das despesas operacionais no ensino superior está relacionado à maior participação de alunos presenciais e semipresenciais, que demandam gastos adicionais com limpeza, segurança e climatização das unidades. “Não é ineficiência. É como o perfil do aluno mudou, tem mais presencialidade, você gasta um pouco mais, mas o aluno presencial também paga mais”, afirmou.

Na educação básica, as despesas operacionais subiram 35,2%, enquanto os gastos com vendas avançaram 38,9%. Entre os fatores apontados estão a implementação do sistema de gestão SAP, os investimentos em tecnologia e a antecipação de patrocínios comerciais.

Dívida e geração de caixa

Mesmo com a redução do Ebitda no trimestre, a Cogna encerrou setembro com dívida líquida de R$ 2,54 bilhões, queda de 8,6% em relação ao segundo trimestre, o equivalente a R$ 239,2 milhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, a redução foi de 1,6%.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,04 vez, ante 1,11 vez um ano antes. Segundo a companhia, é o menor patamar de sua história.

A geração de caixa livre foi de R$ 264,3 milhões no trimestre, 12% abaixo do registrado um ano antes. No acumulado dos nove primeiros meses, porém, alcançou R$ 768,6 milhões, crescimento de 31,6%. Quando excluídos os efeitos da redução de risco sacado, a geração de caixa livre chegou a R$ 366,4 milhões no trimestre, alta de 22,1%, e a R$ 907,4 milhões no acumulado do ano, avanço de 55,4%.

A geração de caixa foi um dos pontos acompanhados pela XP Investimentos na prévia dos resultados. A casa estimava R$ 300 milhões para o trimestre, acima do valor reportado pela companhia. Também projetava queda de 3% na receita líquida, ante recuo efetivo de 5,2%, e margem Ebitda de 22,7%, próxima dos 22,2% registrados. Para a educação básica, esperava Ebitda negativo de R$ 22 milhões, enquanto o resultado ficou negativo em R$ 49,2 milhões.

A XP também previa prejuízo líquido de R$ 14 milhões. O prejuízo societário reportado pela Cogna foi de R$ 37,3 milhões. A análise da instituição apontava a educação básica e a queda nas receitas do PNLD como fatores que deveriam afetar o desempenho operacional da companhia.

Perspectivas

Na avaliação do CEO da Cogna, o terceiro trimestre foi um período de transição em relação ao primeiro semestre, quando a companhia registrou crescimento de dois dígitos em diferentes linhas de negócio e reduziu a dívida. Para os próximos meses, o executivo citou a incerteza sobre o comportamento da economia brasileira e dos juros como fatores que podem influenciar o desempenho.

“Eu diria que a tendência, olhando para frente, é menos favorável do que foi o nosso primeiro semestre, mas ainda é difícil dizer. Precisamos ver o que o governo fará de mudanças”, afirmou.