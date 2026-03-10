Paralimpíadas de Inverno: Cristian Ribera conquista 1ª medalha do Brasil

O rondoniense Cristian Ribera, de 23 anos, conquistou a primeira medalha do Brasil em Paralimpíadas de Inverno, nesta terça-feira, 10, ao ficar com a prata no sprint sentado do esqui cross-country em Tesero, na Itália, nos Jogos de Milão-Cortina 2026.

Ribera foi o melhor atleta das classificatórias às semifinais e garantiu o pódio inédito ao terminar em segundo lugar na final, com o tempo de 2min29s6.

A prova foi vencida pelo chinês Liu Zixu, que marcou 2min28s9 e ficou com o ouro. O cazaque Yerbol Khamitov completou o pódio com 2min29s9.

"Só quero agradecer ao meu time, a gente sempre trabalhou tão duro. Minha família que está torcendo, fiz isso por eles. Queria ganhar a medalha de ouro, mas foi por muito pouco, mais mérito do chinês. Estou muito feliz, é um sonho realizado. Agora a próxima meta é o ouro", disse Cristian após a prova.

Como Cristian Ribera conquistou a medalha histórica

Cristian chegou à final como um dos principais nomes da prova. Nas classificatórias, registrou o melhor tempo, com 2min08s22, mais de um segundo à frente do canadense Collin Cameron, um de seus principais adversários.

Na semifinal, o brasileiro voltou a liderar sua bateria e garantiu vaga na decisão ao terminar em 2min28s7.

Na final, Ribera largou na frente e travou uma disputa direta com o ucraniano Pavlo Bal, que chegou a sair algumas vezes do trilho. O brasileiro manteve a liderança durante boa parte da prova e acelerou nos metros finais.

Nos últimos instantes, porém, Liu Zixu ultrapassou Ribera, garantindo o ouro e deixando o brasileiro com a prata inédita.

Quem é Cristian Ribera?

Cristian Ribera chegou aos Jogos de Milão-Cortina 2026 como a principal esperança de medalha do Brasil. O atleta é campeão mundial do sprint na categoria sitting do esqui cross-country.

Ele estreou em Paralimpíadas de Inverno aos 15 anos, em PyeongChang 2018, quando terminou em sexto lugar nos 15 km, então a melhor colocação de um brasileiro na história da competição.

Em Pequim 2022, contraiu Covid-19 poucos dias antes das provas e terminou longe do pódio. No ano seguinte, foi campeão geral do Circuito da Copa do Mundo e conquistou o Globo de Cristal.

Nascido em Rondônia com artrogripose, doença congênita das articulações, Ribera mudou-se ainda bebê para Jundiaí (SP) em busca de tratamento. Passou por 21 cirurgias nas pernas e iniciou a prática esportiva aos quatro anos.

Antes de chegar ao esqui, praticou natação, atletismo, tênis, bocha, capoeira e dança. Conheceu o esqui cross-country aos 13 anos, em um projeto de iniciação da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Como funciona o esqui cross-country nas Paralimpíadas

O esqui cross-country é a modalidade com maior participação brasileira nas Paralimpíadas de Inverno e uma das principais oportunidades de medalha para o país.

As provas incluem sprint, 10 km de largada intervalada no estilo clássico, 20 km no estilo livre, além dos revezamentos misto 4x2,5 km e aberto 4x2,5 km.

As competições são divididas em três categorias:

Standing: atletas competem em pé

atletas competem em pé Sitting: atletas utilizam o sit-ski, um assento montado sobre dois esquis

atletas utilizam o sit-ski, um assento montado sobre dois esquis Vision impaired: atletas com deficiência visual competem com um guia

Cristian Ribera volta a competir na quarta-feira, 10, às 6h10 (de Brasília), na prova dos 10 km sentado. Ele também disputa o revezamento misto 4x2,5 km no sábado, 14, e os 20 km sentado no domingo, 15.