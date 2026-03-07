Do ouro olímpico ao mundial: Lucas Pinheiro conquista nova medalha para o Brasil

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen na área de chegada após vencer a prova de Slalom Gigante masculino, parte da Copa do Mundo de Esqui Alpino FIS 2025–2026, em Kranjska Gora (Getty Images). (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 7 de março de 2026 às 15h16.
Neste sábado, 7, menos de um mês após conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, o brasileiro Lucas Pinheiro venceu a prova de slalom gigante na etapa Copa do Mundo de Ski Alpino em, Kranjska Gora, na Eslovênia.
Com tempo total de 2min11s95, o brasileiro de 25 anos garantiu a vitória e colocou o país pela primeira vez no lugar mais alto do pódio da modalidade em uma etapa da Copa do Mundo. A prata ficou com o suíço Loïc Meillard, enquanto o bronze foi do austríaco Stefan Brennsteiner.
Pinheiro já havia assumido a liderança após a primeira descida, quando marcou 1min10s36, superando Brennsteiner por 14 centésimos. Na segunda corrida, mesmo com pequenos erros no percurso, registrou 1min01s59 e confirmou o triunfo.
Com o resultado, o brasileiro segue na disputa pelo título da temporada do slalom gigante. Ele ocupa a segunda posição no ranking, com 447 pontos, atrás apenas do suíço Marco Odermatt, que soma 495.
Após a prova, Pinheiro destacou o momento vivido na carreira.
“Estou esquiando com muita felicidade e orgulho. Tento manter esse sentimento sem deixar que a pressão atrapalhe. Hoje foi um resultado muito especial”, afirmou.
A etapa de Kranjska Gora é a penúltima da temporada da Copa do Mundo. As finais estão programadas para os dias 24 e 25 de março, em Lillehammer.
Além da disputa no slalom gigante, Pinheiro também aparece entre os líderes do ranking do slalom, modalidade na qual está apenas um ponto atrás do norueguês Atle Lie McGrath.
Após o ouro no slalom gigante, Lucas Pinheiro volta à pista neste domingo, 8, novamente em Kranjska Gora, para disputar o slalom. A primeira descida está marcada para 5h30, e a segunda para 8h30, no horário de Brasília.
Nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, Lucas Pinheiro representou a Noruega no início da carreira. Em março de 2024, o esquiador decidiu competir oficialmente pelo Brasil.
Desde a mudança de bandeira, o atleta acumulou resultados expressivos, incluindo medalhas na Copa do Mundo e o ouro olímpico histórico no slalom gigante em Milão-Cortina.