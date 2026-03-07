Do ouro olímpico ao mundial: Lucas Pinheiro conquista nova medalha para o Brasil

Neste sábado, 7, menos de um mês após conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, o brasileiro Lucas Pinheiro venceu a prova de slalom gigante na etapa Copa do Mundo de Ski Alpino em, Kranjska Gora, na Eslovênia.

Com tempo total de 2min11s95, o brasileiro de 25 anos garantiu a vitória e colocou o país pela primeira vez no lugar mais alto do pódio da modalidade em uma etapa da Copa do Mundo. A prata ficou com o suíço Loïc Meillard, enquanto o bronze foi do austríaco Stefan Brennsteiner.

Lucas Pinheiro lidera primeira descida e confirma vitória

Pinheiro já havia assumido a liderança após a primeira descida, quando marcou 1min10s36, superando Brennsteiner por 14 centésimos. Na segunda corrida, mesmo com pequenos erros no percurso, registrou 1min01s59 e confirmou o triunfo.

Com o resultado, o brasileiro segue na disputa pelo título da temporada do slalom gigante. Ele ocupa a segunda posição no ranking, com 447 pontos, atrás apenas do suíço Marco Odermatt, que soma 495.

Após a prova, Pinheiro destacou o momento vivido na carreira.

“Estou esquiando com muita felicidade e orgulho. Tento manter esse sentimento sem deixar que a pressão atrapalhe. Hoje foi um resultado muito especial”, afirmou.

Disputa pelo título segue aberta

A etapa de Kranjska Gora é a penúltima da temporada da Copa do Mundo. As finais estão programadas para os dias 24 e 25 de março, em Lillehammer.

Além da disputa no slalom gigante, Pinheiro também aparece entre os líderes do ranking do slalom, modalidade na qual está apenas um ponto atrás do norueguês Atle Lie McGrath.

Próxima prova será neste domingo

Após o ouro no slalom gigante, Lucas Pinheiro volta à pista neste domingo, 8, novamente em Kranjska Gora, para disputar o slalom. A primeira descida está marcada para 5h30, e a segunda para 8h30, no horário de Brasília.

Trajetória e mudança para o Brasil

Nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, Lucas Pinheiro representou a Noruega no início da carreira. Em março de 2024, o esquiador decidiu competir oficialmente pelo Brasil.

Desde a mudança de bandeira, o atleta acumulou resultados expressivos, incluindo medalhas na Copa do Mundo e o ouro olímpico histórico no slalom gigante em Milão-Cortina.