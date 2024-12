Palmeiras x Fluminense: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste domingo, 8, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitida pela Globo e Premiere.

Vice-líder com 73 pontos, o Palmeiras precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo para sonhar com o título. O Fluminense, já garantido na Sul-Americana, busca encerrar a temporada com uma boa atuação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.