Quem é Abdul El-Sayed, o primeiro muçulmano que pode virar senador nos EUA?

RESUMO ＋ O republicano Mike Rogers e o democrata Abdul El-Sayed disputam uma vaga de Michigan no Senado nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. El-Sayed pode se tornar o primeiro senador muçulmano do país, com apoio de parte da comunidade árabe-americana. A eleição também expôs divisões democratas sobre a guerra em Gaza e o apoio americano a Israel.

Entre os estados decisivos para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, está Michigan, palco de uma disputa acirrada e histórica por uma vaga do Senado. Do lado republicano, está Mike Rogers, ex-agente do FBI e veterano de guerra. Na oposição, há Abdul El-Sayed, americano de origem muçulmana e que dividiu os democratas no estado.

El-Sayed, de 42 anos, é filho de imigrantes muçulmanos do Egito. O pai chegou ao Michigan na década de 1970, como parte de um grande movimento de imigrantes árabes para o estado. Michigan abriga uma das maiores, mais antigas e mais ativas comunidades árabe-americanas dos Estados Unidos. A estimativa é que a comunidade tenha cerca de 400 mil pessoas, o que equivale a cerca de 4% da população total.

Como Michigan é um estado pêndulo, as eleições costumam ser decididas por margens incrivelmente estreitas, às vezes por frações de ponto percentual.

Por causa disso, analistas políticos frequentemente comparam o poder dos árabe-americanos em Michigan ao peso da comunidade cubana na Flórida. Eles não precisam ser a maioria numérica para decidir uma eleição estadual; basta que compareçam às urnas de forma coesa para balançar o resultado.

Na última eleição presidencial, a comunidade demonstrou profunda frustração com a administração democrata, resultando em uma guinada histórica. Houve um deslocamento de cerca de 35% nos padrões de voto da comunidade, ajudando Donald Trump a vencer no estado após ele realizar acenos diretos à região prometendo paz no Oriente Médio.

Para as atuais midterms, o pêndulo parece estar se movendo novamente. O temor em relação a políticas rígidas de imigração e a angústia constante com o custo de vida americano e a violência no Oriente Médio dominaram o debate local.

É exatamente essa base que impulsionou o democrata Abdul El-Sayed ao Senado. Ele conquistou vitórias importantes em condados durante as primárias de agosto. Relatos da imprensa local mostram que muitos árabes-americanos que optaram por Trump em 2024 estão cruzando as linhas partidárias agora para apoiar a candidatura histórica de El-Sayed. Se conquistar a vaga, ele será o primeiro muçulmano senador da história dos Estados Unidos.

"Eu acredito em direitos iguais à paz, dignidade e autodeterminação para palestinos e israelenses judeus da mesma forma", disse El-Sayed sobre os conflitos no Oriente Médio.

Divisão democrata

A corrida pelo Senado em Michigan também chamou a atenção por um outro motivo: um racha no partido da oposição. Durante as primárias realizadas neste ano, El-Sayed saiu na frente e conseguiu a nomeação, desbancando Haley Stevens, que hoje faz parte da Câmara.

No entanto, há dois dias Stevens declarou apoio ao opositor de El-Sayed, Mike Rogers, que é republicano, ou seja, o nome defendido por Donald Trump.

Após a derrota partidária, ela chegou a endossar o colega de partido. Mas as tensões entre os dois grupos continuaram a escalar, especialmente por causa de divergências sobre a guerra em Gaza — Stevens é uma forte aliada de Israel, enquanto El-Sayed é um crítico severo do financiamento militar americano ao país.

Em um vídeo divulgado para anunciar sua decisão, Haley Stevens declarou: "O nosso candidato democrata ao Senado disse que eu não era mais bem-vinda em sua campanha e que eu deveria me afastar. E ele tem razão. E é por isso que estou apoiando Mike Rogers para o Senado dos Estados Unidos hoje."

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, classificou a atitude como uma "traição desprezível". O próprio Abdul El-Sayed minimizou o impacto, afirmando que a adversária parecia tentar "litigar novamente uma primária que terminou há três meses" e que ele estava focado nos problemas reais dos eleitores, não em "gerar cliques".

Republicanos comemoram o aceno da democrata. Mas analistas políticos debatem se a manobra terá força real nas urnas, uma vez que, naquele momento, quase metade do eleitorado esperado de Michigan já havia votado de forma antecipada.

Abdul El-Sayed (esquerda), Haley Stevens (meio) e Mike Rogers (direita) (Jeff Kowalsky/AFP)

Críticas a Israel

As críticas de Abdul El-Sayed à política do governo de Israel e ao apoio financeiro dos Estados Unidos são um dos pontos mais polarizadores de sua plataforma. Ele adotou uma postura firme contra as ações militares em Gaza, o que lhe rendeu forte apoio da ala progressista, mas também reações severas de democratas mais moderados e grupos pró-Israel, considerando a parceria forte entre os dois países.

El-Sayed não hesitou em usar o termo "genocídio" para classificar a conduta militar de Israel na Faixa de Gaza. Ele argumenta que essa não deveria ser uma constatação considerada polêmica. Ele defende "a autodeterminação tanto para os palestinos quanto para os israelenses judeus."

"Disseram-nos que estamos buscando uma solução de dois estados, apenas para ajudar, armar e ser cúmplices das mesmas pessoas que estão tentando impedir [essa solução]", afirmou ele em uma entrevista recente ao canal CBS.

'Perguntas frequentes'