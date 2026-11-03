Quem é Abdul El-Sayed, o primeiro muçulmano que pode virar senador nos EUA?

Abdul El-Sayed durante comício em Michigan (Ari Saperstein/EFE)
Repórter
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11h47.
O republicano Mike Rogers e o democrata Abdul El-Sayed disputam uma vaga de Michigan no Senado nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. El-Sayed pode se tornar o primeiro senador muçulmano do país, com apoio de parte da comunidade árabe-americana. A eleição também expôs divisões democratas sobre a guerra em Gaza e o apoio americano a Israel.
Entre os estados decisivos para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, está Michigan, palco de uma disputa acirrada e histórica por uma vaga do Senado. Do lado republicano, está Mike Rogers, ex-agente do FBI e veterano de guerra. Na oposição, há Abdul El-Sayed, americano de origem muçulmana e que dividiu os democratas no estado.
El-Sayed, de 42 anos, é filho de imigrantes muçulmanos do Egito. O pai chegou ao Michigan na década de 1970, como parte de um grande movimento de imigrantes árabes para o estado. Michigan abriga uma das maiores, mais antigas e mais ativas comunidades árabe-americanas dos Estados Unidos. A estimativa é que a comunidade tenha cerca de 400 mil pessoas, o que equivale a cerca de 4% da população total.
Como Michigan é um estado pêndulo, as eleições costumam ser decididas por margens incrivelmente estreitas, às vezes por frações de ponto percentual.
Por causa disso, analistas políticos frequentemente comparam o poder dos árabe-americanos em Michigan ao peso da comunidade cubana na Flórida. Eles não precisam ser a maioria numérica para decidir uma eleição estadual; basta que compareçam às urnas de forma coesa para balançar o resultado.
Na última eleição presidencial, a comunidade demonstrou profunda frustração com a administração democrata, resultando em uma guinada histórica. Houve um deslocamento de cerca de 35% nos padrões de voto da comunidade, ajudando Donald Trump a vencer no estado após ele realizar acenos diretos à região prometendo paz no Oriente Médio.
Para as atuais midterms, o pêndulo parece estar se movendo novamente. O temor em relação a políticas rígidas de imigração e a angústia constante com o custo de vida americano e a violência no Oriente Médio dominaram o debate local.
É exatamente essa base que impulsionou o democrata Abdul El-Sayed ao Senado. Ele conquistou vitórias importantes em condados durante as primárias de agosto. Relatos da imprensa local mostram que muitos árabes-americanos que optaram por Trump em 2024 estão cruzando as linhas partidárias agora para apoiar a candidatura histórica de El-Sayed. Se conquistar a vaga, ele será o primeiro muçulmano senador da história dos Estados Unidos.
"Eu acredito em direitos iguais à paz, dignidade e autodeterminação para palestinos e israelenses judeus da mesma forma", disse El-Sayed sobre os conflitos no Oriente Médio.
A corrida pelo Senado em Michigan também chamou a atenção por um outro motivo: um racha no partido da oposição. Durante as primárias realizadas neste ano, El-Sayed saiu na frente e conseguiu a nomeação, desbancando Haley Stevens, que hoje faz parte da Câmara.
No entanto, há dois dias Stevens declarou apoio ao opositor de El-Sayed, Mike Rogers, que é republicano, ou seja, o nome defendido por Donald Trump.
Após a derrota partidária, ela chegou a endossar o colega de partido. Mas as tensões entre os dois grupos continuaram a escalar, especialmente por causa de divergências sobre a guerra em Gaza — Stevens é uma forte aliada de Israel, enquanto El-Sayed é um crítico severo do financiamento militar americano ao país.
Em um vídeo divulgado para anunciar sua decisão, Haley Stevens declarou: "O nosso candidato democrata ao Senado disse que eu não era mais bem-vinda em sua campanha e que eu deveria me afastar. E ele tem razão. E é por isso que estou apoiando Mike Rogers para o Senado dos Estados Unidos hoje."
O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, classificou a atitude como uma "traição desprezível". O próprio Abdul El-Sayed minimizou o impacto, afirmando que a adversária parecia tentar "litigar novamente uma primária que terminou há três meses" e que ele estava focado nos problemas reais dos eleitores, não em "gerar cliques".
Republicanos comemoram o aceno da democrata. Mas analistas políticos debatem se a manobra terá força real nas urnas, uma vez que, naquele momento, quase metade do eleitorado esperado de Michigan já havia votado de forma antecipada.
As críticas de Abdul El-Sayed à política do governo de Israel e ao apoio financeiro dos Estados Unidos são um dos pontos mais polarizadores de sua plataforma. Ele adotou uma postura firme contra as ações militares em Gaza, o que lhe rendeu forte apoio da ala progressista, mas também reações severas de democratas mais moderados e grupos pró-Israel, considerando a parceria forte entre os dois países.
El-Sayed não hesitou em usar o termo "genocídio" para classificar a conduta militar de Israel na Faixa de Gaza. Ele argumenta que essa não deveria ser uma constatação considerada polêmica. Ele defende "a autodeterminação tanto para os palestinos quanto para os israelenses judeus."
"Disseram-nos que estamos buscando uma solução de dois estados, apenas para ajudar, armar e ser cúmplices das mesmas pessoas que estão tentando impedir [essa solução]", afirmou ele em uma entrevista recente ao canal CBS.
'Perguntas frequentes'
A eleição é disputada pelo republicano Mike Rogers, ex-agente do FBI e veterano de guerra, e pelo democrata Abdul El-Sayed, filho de imigrantes muçulmanos do Egito.
Sim. Se vencer a eleição em Michigan, Abdul El-Sayed será o primeiro muçulmano a ocupar uma vaga no Senado dos Estados Unidos.
Michigan tem uma comunidade árabe-americana estimada em cerca de 400 mil pessoas, equivalente a aproximadamente 4% da população estadual. Analistas políticos afirmam que a participação coesa desse grupo pode decidir eleições no estado, que costuma registrar margens estreitas.
Haley Stevens afirmou que Abdul El-Sayed disse que ela não era mais bem-vinda na campanha democrata. As tensões entre os dois também envolveram divergências sobre Gaza, pois Stevens apoia Israel e El-Sayed critica o financiamento militar americano ao país.
Abdul El-Sayed classifica a conduta militar de Israel na Faixa de Gaza como “genocídio” e critica o apoio financeiro dos Estados Unidos ao país. El-Sayed afirma defender paz, dignidade e autodeterminação para palestinos e israelenses judeus.
Relatos da imprensa local indicam que parte dos árabe-americanos que votaram em Donald Trump em 2024 agora apoia Abdul El-Sayed. O texto atribui o movimento ao temor de políticas rígidas de imigração, ao custo de vida e à violência no Oriente Médio.