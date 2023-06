River Plate x Fluminense: veja horário e onde assistir ao vivo

River Plate e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 21h30, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A partida é válida pela quinta rodada da Copa Libertadores.

Após vencer o Bragantino na última rodada, o Fluminense entra em campo buscando a segunda vitória consecutiva. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz é líder do grupo D e precisa de apenas uma vitória para se classificar.

Para o confronto, a equipe deve ir a campo com o mesmo time que venceu no fim de semana. O zagueiro Nino, que viajou para a Argentina com dores na coxa, estava com a delegação e deve ser mantido no time titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo River Plate x Fluminense hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre River Plate e Fluminense terá transmissão exclusiva na TV Globo e Paramount+

Como assistir o jogo River Plate x Fluminense online?

A partida será transmitida de forma online pela plataforma Paramount+

Quais os próximos jogos do Fluminense ?

11/06 - Goiás x Fluminense - Brasileirão Série A

21/06 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão Série A

