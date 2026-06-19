Os sinais de tensão da participação do Irã na Copa do Mundo

Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h17.
Uma bandeira do Irã pintada em um dos pilares do monotrilho no centro de Seattle, nos Estados Unidos, foi vandalizada. O símbolo faz parte de uma série de bandeiras de diferentes países exibidas na cidade como parte das ações relacionadas à Copa do Mundo de 2026.
A cidade abriga o Lumen Field, conhecido como o "estádio mais barulhento do mundo", uma das arenas da Copa do Mundo.
A pintura fica no cruzamento da 5ª Avenida com a Stewart Street. No local, o emblema central — de cor vermelha e característico da República Islâmica do Irã, com o nome “Allah” estilizado e repetido 22 vezes na borda — foi coberto com tinta preta. Abaixo, foi escrita a palavra “Iran”.
Na próxima sexta-feira, 26 de junho, a seleção iraniana enfrenta o Egito no Seattle Field (Lumen Stadium), em partida válida pelo torneio.
Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a Fifa manteve a proibição do uso da bandeira iraniana anterior à Revolução Islâmica de 1979 dentro dos estádios. A decisão foi confirmada após uma audiência de última hora realizada em Los Angeles.O símbolo em questão traz um leão com um sol ao fundo no centro da bandeira. Embora tenha deixado de ser oficial há mais de quatro décadas, ele ainda é utilizado por grupos de oposição ao atual regime iraniano como representação de liberdade e resistência.
A Fifa classificou o emblema como símbolo político, com base no código de conduta dos estádios, e decidiu proibir sua exibição durante os jogos.
Segundo o juiz Curtis A. Kin, que analisou o caso, a liberdade de expressão é um princípio fundamental, mas não é absoluta, especialmente em propriedades privadas. “A liberdade de expressão é extremamente importante, mas possui limitações, como no caso de ações privadas em propriedades privadas, conforme já demonstrado em decisões anteriores”, afirmou, ao negar o pedido para derrubar a proibição.
A participação do Irã no Mundial tem sido marcada por tensões desde o início do conflito no país, o que também refletiu na comunidade iraniana nos Estados Unidos.
Na última segunda-feira, durante a estreia da seleção, centenas de iranianos-americanos realizaram protestos nos arredores do estádio, pedindo mudanças políticas em Teerã. Manifestantes exibiram bandeiras com o símbolo do leão e do sol, enquanto torcedores entravam para assistir à partida.
Two women proudly raise the flag of the Islamic Republic of Iran in front of Shah supporters. pic.twitter.com/KxTI2oWI9Z
— Iran Defence News (@FenrirWulf_x) June 18, 2026
Dentro do estádio, houve reações divididas durante a execução do hino nacional iraniano. Parte do público aplaudiu, enquanto outra vaiou. O jogo contra a Nova Zelândia terminou empatado em 2 a 2.
Whole world recognizes this 🇮🇷 as the official flag of Iran except her.
A supporter of Reza Pahlavi in Los Angeles was unhappy with FIFA because she was not allowed to bring the pre-revolution flag into the stadium.
Video credits: lovelyssaridesjournalisten pic.twitter.com/H2EiZA5mXW
— 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_Pal9) June 16, 2026
Alguns espectadores também levaram bandeiras do antigo regime para as primeiras fileiras, poucas horas depois de a Justiça manter a decisão da Fifa.
Do lado de fora, manifestantes afirmaram que a seleção representa o governo iraniano. Já torcedores presentes no local disseram tentar separar o futebol da política. Em um dos episódios registrados, um grupo de manifestantes tomou a bandeira oficial do Irã de um torcedor, pisoteou o objeto e o rasgou.