Natação: Guilherme ‘Cachorrão’ quebra recorte sul-americano mas acaba em 5º nos 400m Após a disputa do brasileiro, Mafê Costa encerrou a final dos 400 metros feminino na 7ª posição

SANTIAGO, CHILE - OCTOBER 24: Guilherme Costa of Team Brazil reacts after his team victory on Men's 4 x 200 Freestyle Relay at Aquatics Center of Parque Deportivo Estadio Nacional on Day 4 of Santiago 2023 Pan Am Games on October 24, 2023 in Santiago, Chile. (Photo by Andy Lyons/Getty Images) (Andy Lyons/Getty Images)