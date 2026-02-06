Olimpíadas de Inverno: confira os uniformes brasileiros para a abertura

A delegação brasileira entrará em cena com estilo na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de 2026.

Os uniformes que os atletas brasileiros usarão no desfile das nações foram revelados nesta sexta-feira, 6, pela Moncler. A marca francesa de luxo especializada em roupas de inverno é a responsável pelas vestimentas oficiais do país no evento.

Peças desenvolvidas com designer brasileiro

As peças foram apresentadas nas redes sociais da grife e fazem parte de um projeto cocriado com o designer brasileiro Oskar Metsavaht, fundador da Osklen.

A proposta une moda, funcionalidade esportiva e referências nacionais, combinando o DNA de montanha da Moncler com a criatividade brasileira.

Há duas versões de uniforme. O modelo branco chama atenção por um detalhe simbólico: a bandeira do Brasil aparece no interior da jaqueta puffer, revelada apenas quando a peça é aberta.

Já a versão preta aposta em um visual mais discreto, complementado por um chapéu acolchoado com detalhes em verde e amarelo, remetendo às cores nacionais.

Em publicação oficial, a Moncler destacou o significado do projeto. “Este momento marca um ápice na evolução contínua da marca, um retorno ao topo dos esportes de inverno pela primeira vez desde que a Moncler vestiu a vitoriosa equipe francesa de esqui em Grenoble, em 1968”, escreveu a grife.

Quando será a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno 2026?

A revelação dos uniformes antecede a Cerimônia de Abertura, que ocorre nesta sexta-feira, 6, a partir das 16h.

O evento celebra a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno e acontece no Estádio San Siro, em Milão, com o tradicional desfile das delegações e o acendimento da pira olímpica.

A programação contará ainda com apresentações musicais de nomes como Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Onde posso assistir às Olimpíadas de Inverno 2026?

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.

Datas, duração e dimensão do evento

A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.

Quando serão as competições do Brasil nas Olimpíadas de Inverno?

Esta será a 10ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.

O país chega a Milano Cortina 2026 com expectativas de resultados inéditos, com atletas como Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener figurando entre os principais nomes sul-americanos da competição.

Confira o calendário: