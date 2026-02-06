Esporte

Olimpíadas de Inverno: confira os uniformes brasileiros para a abertura

A marca francesa de outwear Moncler é a responsável pelos uniformes da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura desta sexta-feira, 6

Moncler: grife francesa é a responsável pelos uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Moncler/Divulgação)

Moncler: grife francesa é a responsável pelos uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Moncler/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12h46.

A delegação brasileira entrará em cena com estilo na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de 2026.

Os uniformes que os atletas brasileiros usarão no desfile das nações foram revelados nesta sexta-feira, 6, pela Moncler. A marca francesa de luxo especializada em roupas de inverno é a responsável pelas vestimentas oficiais do país no evento.

Peças desenvolvidas com designer brasileiro

As peças foram apresentadas nas redes sociais da grife e fazem parte de um projeto cocriado com o designer brasileiro Oskar Metsavaht, fundador da Osklen.

A proposta une moda, funcionalidade esportiva e referências nacionais, combinando o DNA de montanha da Moncler com a criatividade brasileira.

Há duas versões de uniforme. O modelo branco chama atenção por um detalhe simbólico: a bandeira do Brasil aparece no interior da jaqueta puffer, revelada apenas quando a peça é aberta.

Já a versão preta aposta em um visual mais discreto, complementado por um chapéu acolchoado com detalhes em verde e amarelo, remetendo às cores nacionais.

Em publicação oficial, a Moncler destacou o significado do projeto. “Este momento marca um ápice na evolução contínua da marca, um retorno ao topo dos esportes de inverno pela primeira vez desde que a Moncler vestiu a vitoriosa equipe francesa de esqui em Grenoble, em 1968”, escreveu a grife.

Quando será a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno 2026?

A revelação dos uniformes antecede a Cerimônia de Abertura, que ocorre nesta sexta-feira, 6, a partir das 16h.

O evento celebra a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno e acontece no Estádio San Siro, em Milão, com o tradicional desfile das delegações e o acendimento da pira olímpica.

A programação contará ainda com apresentações musicais de nomes como Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

Onde posso assistir às Olimpíadas de Inverno 2026?

No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.

Datas, duração e dimensão do evento

A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.

Quando serão as competições do Brasil nas Olimpíadas de Inverno?

Esta será a 10ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.

O país chega a Milano Cortina 2026 com expectativas de resultados inéditos, com atletas como Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener figurando entre os principais nomes sul-americanos da competição.

Confira o calendário:

DataHorárioModalidade esportivaAtletas
10/02 (terça-feira)5h15Esqui Cross-Country | Sprint Clássico feminino – classificatóriaBruna Moura e Eduarda Ribeiro
10/02 (terça-feira)5h55Esqui Cross-Country | Sprint Clássico masculino – classificatóriaManex Silva
11/02 (quarta-feira)15h30 e 16h27Snowboard Halfpipe | Descidas 1 e 2 – classificatória masculinaAugustinho Teixeira e Pat Burgener
12/02 (quinta-feira)9hEsqui Cross-Country | 10km feminino – técnica livreBruna Moura e Eduarda Ribeiro
13/02 (sexta-feira)7h45Esqui Cross-Country | 10km masculino – técnica livreManex Silva
13/02 (sexta-feira)12h e 13h48Skeleton | Descidas 1 e 2 femininoNicole Silveira
13/02 (sexta-feira)15h30Snowboard Halfpipe | Final masculinaAugustinho Teixeira e Pat Burgener
14/02 (sábado)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom Gigante masculino – Descidas 1 e 2Lucas Pinheiro Braathen e Giovanni Ongaro
14/02 (sábado)14h e 15h44Skeleton | Descidas 3 e 4 femininoNicole Silveira
16/02 (segunda-feira)6h e 7h57Bobsled 2-Man | Descidas 1 e 2Delegação brasileira
16/02 (segunda-feira)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom masculino – Descidas 1 e 2Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira e Giovanni Ongaro
17/02 (terça-feira)15h e 17h05Bobsled 2-Man | Descidas 3 e 4Delegação brasileira
18/02 (quarta-feira)5h45Esqui Cross-Country | Sprint por equipe livre feminino – classificatóriaBruna Moura e Eduarda Ribeiro
18/02 (quarta-feira)6h e 9h30Esqui Alpino | Slalom feminino – Descidas 1 e 2Alice Padilha
21/02 (sábado)6h e 7h57Bobsled 4-Man | Descidas 1 e 2Delegação brasileira
22/02 (domingo)6h e 8h15Bobsled 4-Man | Descidas 3 e 4Delegação brasileira
