Santos tem início de temporada mais fraco que o de 2023, quando foi rebaixado

O Santos vive um começo de temporada preocupante no Brasileirão 2025, somando apenas 4 pontos em 7 rodadas, menos da metade dos 11 pontos que tinha na mesma fase do campeonato em 2023, ano em que foi rebaixado para a Série B.

Naquele ano, o Peixe estava em 9º lugar após sete jogos, enquanto agora ocupa a penúltima posição, com desempenho significativamente inferior e risco elevado de queda, estimado em 47,7% segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Desfalques e dificuldades internas agravam a situação

A situação delicada do Santos é agravada por desfalques importantes, como Neymar, Zé Rafael, Barreal e Souza, além de problemas internos e pressão da torcida na Vila Belmiro.

O técnico Cleber Xavier tem tentado mudanças, mas o time ainda apresenta falhas individuais e desequilíbrio, refletidos nos resultados ruins e na derrota recente para o Grêmio, rival direto na luta contra o rebaixamento.

Risco de repetir o rebaixamento de 2023

Esse começo turbulento reforça a necessidade urgente de ajustes para evitar repetir o rebaixamento de 2023, quando o clube sofreu com atrasos salariais e dificuldades financeiras, apesar de ter confirmado o acesso à Série A para 2025 no final do ano passado.

A campanha atual, com menos da metade dos pontos daquela temporada, acende um alerta para que o Santos não volte a enfrentar o mesmo destino na elite do futebol brasileiro.