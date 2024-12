O próximo Senna? Gabriel Bortoleto conquista título e se prepara para estreia na Fórmula 1

Desde a morte do tricampeão, os fãs brasileiros aguardam por um novo Ayrton Senna, como a chegada de um Messias. De 1994 para cá, ano do acidente de Senna, 14 pilotos brasileiros correram na Fórmula 1. O últomo foi Felipe Massa, que se aposentou em 2017.

Em algum momento do início de carreira, a maioria desses pilotos brasleiros ganhou essa chamada da imprensa esportiva: o próximo Senna. Pois mais um concorrente a esse injusto pódio está prestes a estrear na principal categoria do automobilismo.

Gabriel Bortoleto, de 20 anos, já tem garantida sua presença na equipe Sauber em 2025. Ele chega em um bom momento. Neste domingo, 8 de dezembro, Bortoleto se sagrou campeão da Fórmula 2 no Grande Prêmio de Abu Dhabi. No circuito de Yas Marina, com capacete amarelo, ele chegou em segundo lugar depois das 33 voltas da prova e garantiu o título.

Comparação com Ayrton Senna

Paulista como Ayrton Senna, Bortoleto chegou à última prova da Fórmula 2 com apenas meio ponto à frente de seu principal concorrente. Outra coincidência: os maiores adversários dos dois brasileiros são franceses.

Enquanto Senna enfrentava Alain Prost dentro e fora das pistas, Bortoleto chegou ao final da temporada da Fórmula 2 com Isack Hadjar em seu pé. A imprensa até especulou se ele poderia bater o carro de propósito em Hadjar. Com os dois desclassificados, o título ficaria com o brasileiro.

Foi o que aconteceu no segundo título de Senna, quando ele forçou uma ultrapassagem em Prost na última corrida da temporada de 1990, em Suzuka, no Japão. Os dois bateram, foram desclassificados e o brasileiro foi campeão.

1 /20 (KUDOKE - 3 Salmon)

2 /20 (Otsuka Lotec - No.6)

3 /20 (Chopard - L.U.C Qualité Fleurier)

4 /20 (Berneron - Mirage Sienna)

5 /20 (Rémy Cools - Tourbillon Atelier)

6 /20 (Bernhard Lederer - 3 Times Certified Observatory Chronometer)

7 /20 (H. Moser & Cie - Streamliner Small Seconds Blue Enamel)

8 /20 (IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar)

9 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Jour Nuit)

10 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Brise d'Été)

11 /20 (Voutilainen - KV20i Reversed)

12 /20 (De Bethune - DB Kind Of Grande Complication)

13 /20 (Piaget Polo 79)

14 /20 (Daniel Roth - Tourbillon Souscription)

15 /20 (Laurent Ferrier - Classic Moon Silver)

16 /20 (Bovet 1822 - Récital 28 Prowess 1)

17 /20 (Massena Lab - Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab)

18 /20 (MING - 37.09 Bluefin)

19 /20 (Chopard - Laguna High-Jewellery Secret Watch)

20/20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Jour Enchanté)

Fórmula 1 em 2025

Outra coincidência entre Senna e Bortoleto é que ambos foram campeões na Fórmula 3 na estreia. Senna estreou na Fórmula 1 na Toleman, uma equipe pequena, em que sabia que não teria como vencer. Mas o futuro tricampeão não queria perder tempo, em sua opinião, como piloto de teste de um time maior.

Bortoleto correrá em 2025 pela Sauber, também pouco competitiva. Mas a equipe foi comprada pela Audi, que entrará em 2026 na Fórmula 1, com ambições de ganhar.

Pietro Fittipaldi, Felipe Nasr, Lucas di Grassi, Bruno Senna, Nelson Piquet Jr, Antônio Pizzonia, Cristiano da Matta, Felipe Massa, Enrique Bernoldi, Luciano Burti, Ricardo Zonta, Tarso Marques, Ricardo Rosset, Pedro Paulo Diniz. Todos eles correram na Fórmula 1 depois da morte do tricampeão. Nenhum deles é um Senna. Nem Bortoleto. Mas o paulista de Osasco é a nova esperança do Brasil voltar a ter um vencedor na Fórmula 1.