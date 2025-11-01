Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir e horário da Premier League

Esporte

Partida entre Nottingham Forest e Manchester United é válida pela 10ª rodada da Premier League 2025/26

O Nottingham Forest recebe o Manchester United neste sábado, 1º de novembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. A transmissão ao vivo será pela ESPN e Disney+.

O Nottingham Forest atravessa um momento complicado, ocupando a 18ª posição na tabela, com apenas cinco pontos em nove jogos, e vem de quatro derrotas consecutivas. A equipe busca se reencontrar sob o comando de Sean Dyche e tenta evitar o rebaixamento, enquanto o Manchester United chega em excelente fase, com três vitórias seguidas, e luta para encostar no G-4 da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Nottingham Forest x Manchester United hoje?

A partida entre Nottingham Forest e Manchester United, neste sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília), será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como assistir online o jogo Nottingham Forest x Manchester United?

Você pode assistir ao jogo online pelo Disney+.

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Manchester United

Nottingham Forest:

Matz Sels; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz e Elliot Anderson; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Técnico: Sean Dyche

Manchester United:

Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs De Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Matheus Cunha.

Técnico: Rúben Amorim

