Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir e horário da Premier League

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10h54.
O Nottingham Forest recebe o Manchester United neste sábado, 1º de novembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. A transmissão ao vivo será pela ESPN e Disney+.
O Nottingham Forest atravessa um momento complicado, ocupando a 18ª posição na tabela, com apenas cinco pontos em nove jogos, e vem de quatro derrotas consecutivas. A equipe busca se reencontrar sob o comando de Sean Dyche e tenta evitar o rebaixamento, enquanto o Manchester United chega em excelente fase, com três vitórias seguidas, e luta para encostar no G-4 da competição.
Você pode assistir ao jogo online pelo Disney+.
Matz Sels; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz e Elliot Anderson; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus.
Técnico: Sean Dyche
Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs De Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Matheus Cunha.
Técnico: Rúben Amorim