Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Vitória neste sábado, 1º de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Premiere.

O Vitória esboçou uma reação nas últimas rodadas, mas ainda não o suficiente para deixar a zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, a equipe baiana ganhou três, contra Santos (1 a 0), Bahia (2 a 1) e Ceará (1 a 0), e perdeu para Vasco (4 a 3) e, na rodada passada, para o Corinthians (1 a 0).

No Mineirão, o Cruzeiro não perde para o Vitória desde 1998. Ao todo são 25 jogos, com 21 vitórias celestes, três empates e apenas essa derrota há mais de 27 anos. No turno deste Brasileirão, houve empate por 0 a 0 no Barradão, em 12 de junho.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Vitória hoje?

A partida entre Cruzeiro e Vitória, neste sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro:

Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim

Vitória:

Thiago Couto, Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira e Dudu; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

Técnico: Jair Ventura