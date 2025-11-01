Esporte

Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Cruzeiro e Vitória é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h04.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Cruzeiro recebe o Vitória neste sábado, 1º de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Premiere.

O Vitória esboçou uma reação nas últimas rodadas, mas ainda não o suficiente para deixar a zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, a equipe baiana ganhou três, contra Santos (1 a 0), Bahia (2 a 1) e Ceará (1 a 0), e perdeu para Vasco (4 a 3) e, na rodada passada, para o Corinthians (1 a 0).

No Mineirão, o Cruzeiro não perde para o Vitória desde 1998. Ao todo são 25 jogos, com 21 vitórias celestes, três empates e apenas essa derrota há mais de 27 anos. No turno deste Brasileirão, houve empate por 0 a 0 no Barradão, em 12 de junho.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Vitória hoje?

A partida entre Cruzeiro e Vitória, neste sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro:

Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim

Vitória:

Thiago Couto, Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira e Dudu; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

Técnico: Jair Ventura

Acompanhe tudo sobre:Cruzeiro Esporte ClubeFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir e horário da Premier League

Jogos de hoje, sábado, 1º de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Libertadores: veja quanto Palmeiras e Flamengo já ganharam em premiação

Esse time gera R$ 333 milhões por ano com jogos - e não é de futebol

Mais na Exame

Future of Money

‘Uptober’ falhou, mas novembro pode compensar com novas altas de cripto?

Mercados

Lucro de Berkshire Hathaway, de Buffet, sobe 34% e caixa bate recorde

Brasil

Moraes se reúne com Cláudio Castro na segunda para falar de megaoperação

Mundo

Tarifas de até 25% sobre caminhões e ônibus entram em vigor nos EUA