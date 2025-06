Manchester United revisa metas de lucro para 2025 com crescimento nas receitas comerciais e matchday

O Manchester United anunciou recentemente a elevação das metas de lucro para o ano fiscal de 2025, impulsionada por um desempenho positivo nas receitas durante o terceiro trimestre fiscal, encerrado em março de 2025.

O clube, uma das instituições esportivas mais valiosas do mundo, com uma história centenária e uma base global de torcedores, vem enfrentando desafios financeiros significativos nos últimos anos, mas demonstra sinais de recuperação.

Crescimento nas receitas comerciais e matchday

No terceiro trimestre fiscal de 2025, o Manchester United registrou receitas comerciais de £ 85,1 milhões, um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse aumento foi impulsionado principalmente pela parceria com a patrocinadora principal Snapdragon e pela consolidação da plataforma de comércio eletrônico do clube.

A receita de dias de jogo (matchday) também apresentou alta de 9,2%, alcançando £ 52 milhões, a maior da Inglaterra, refletindo a forte demanda por ingressos e hospitalidade em Old Trafford.

No entanto, a receita de transmissão sofreu queda de 42,1%, totalizando £ 61,6 milhões, impactada pela ausência do clube na Champions League, competição que gera receitas superiores.

Desafios financeiros e foco em sustentabilidade

O lucro operacional do clube no trimestre foi de £ 3,1 milhões, e o Ebitda ajustado ficou em £ 70,5 milhões, valor que, apesar de representar queda de 22,9% em relação ao segundo trimestre de 2024, está no limite superior da faixa projetada para o ano fiscal, entre £ 145 milhões e £ 160 milhões.

Com base nesses resultados, a diretoria revisou para cima suas expectativas de lucro, mantendo a previsão de receita total entre £ 650 milhões e £ 670 milhões para o ano fiscal completo.

Apesar do crescimento em receitas comerciais e matchday, o Manchester United ainda enfrenta uma dívida significativa, estimada em cerca de £ 750 milhões (aproximadamente R$ 5,6 bilhões), além de compromissos futuros de cerca de £ 300 milhões em taxas de transferências.

Essa dívida tem gerado custos elevados com juros, que somaram £ 37,2 milhões em 2024, e contribuiu para prejuízos acumulados, como o déficit de £ 113 milhões (R$ 849,7 milhões) registrado na temporada 2023/24.

Perspectivas para o futuro e compromissos com o fair play financeiro

A gestão atual, liderada pelo CEO Omar Berrada, tem focado em equilibrar a saúde financeira do clube com a necessidade de investir em sucesso esportivo e infraestrutura. O clube também tem buscado eficiência operacional, realizando reestruturações e cortes de empregos, o que gerou custos excepcionais de £ 8,6 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, mas que são considerados necessários para a sustentabilidade futura.

No campo esportivo, a ausência da Champions League tem impactado negativamente as receitas de transmissão, mas o clube aposta na melhora do desempenho da equipe principal para reverter esse quadro. O Manchester United permanece entre os clubes com maior receita do futebol mundial, mas tem perdido posições no ranking europeu devido à gestão financeira desafiadora e resultados esportivos abaixo do esperado nos últimos anos.

A diretoria reforça o compromisso com as regras de fair play financeiro da Premier League e da UEFA, buscando maior sustentabilidade e eficiência em suas operações.